La Xunta acuerda con los sindicatos la reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria

La Xunta acuerda con CC.OO, UGT, ANPE y CSIF la reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria David Cabezón - Xunta de Galicia

La Xunta y las organizaciones sindicales CC.OO., ANPE, UGT y CSIF han acordado este viernes avanzar en la reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria y, de este modo, continuar con los plazos de implantación del calendario fijado en el acuerdo para la mejora del sistema educativo gallego firmado a finales de 2023.

En concreto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha firmado con las cuatro organizaciones sindicales una adenda a dicho acuerdo "por la cual se progresa en la negociación para regular la merma de la jornada lectiva del personal docente de Secundaria de las 20 horas semanales actuales a las 18 horas".

Consultado por el calendario de implantación de esta medida, Rodríguez ha insistido en que "no es una cuestión sencilla y no se puede improvisar", aunque ha avanzado que la intención del Gobierno gallego es que sea efectiva para el inicio del curso que viene, es decir, en septiembre de este año.

En la rueda de prensa posterior a la firma de esta adenda, el responsable de Educación de la Xunta ha agradecido también "el compromiso y la altura de miras" de estas cuatro organizaciones sindicales "en beneficio de una mejora dialogada y sin precedentes" del sistema educativo gallego.

Cabe recordar que el acuerdo sobre medidas para mejorar el sistema educativo gallego fue firmado en el año 2023 por la Xunta con CC.OO., ANPE y UGT, mientras que CSIF firmó su adhesión en diciembre de 2025 "por un ejercicio de responsabilidad", según destacaba el propio sindicato ese mismo mes.

"Quería dar las gracias a la Administración y a los demás sindicatos por permitir que nos uniéramos hace un par de meses a esta adenda que en principio en el 2023 no firmamos, pero con el paso del tiempo entendimos que la mejor opción para negociar con la Administración es estando en este acuerdo para intentar negociar aspectos que afectan tanto al profesorado, a los alumnos como a las familias de estos", ha aseverado este viernes la portavoz de CSIF Ensino, Rosa Silva.

Una mejora en la atención al alumnado

En este contexto, el secretario de UGT Ensino, Cristóbal Salgueiro, ha valorado "muy positivamente" esta medida para poder avanzar en uno de los aspectos "fundamentales" del acuerdo. De este modo, ha insistido en que esta reducción repercutirá en una mejora laboral para el profesorado, "pero también en una mejora en la atención al alumnado".

En esta línea, el presidente de ANPE Galicia, Julio Trashorras, ha hecho hincapié en que "un acuerdo es un documento vivo" y ha defendido que las medidas que están firmando "son fruto del trabajo de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo".

Finalmente, la secretaria xeral de la Federación de Ensino de CCOO de Galicia, Noelia Sánchez, ha apelado a que el desarrollo de esta medida "sea lo más rápido y fructífero posible" y ha incidido en la idea de que "firmar acuerdos implica avanzar, mejorar el sistema y las condiciones del profesorado, pero también implicar estar en estas comisiones".

La CIG-Ensino fuera de las negociaciones

Por su parte, consultada por Europa Press, la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha lamentado que "se está volviendo a dejar de lado al sindicato mayoritario" y ha advertido de "lo que quieren es desligar las negociaciones de la mesa sectorial".

"A nosotros nos parece un escándalo convocar una rueda de prensa prensa y montar este despiporre para anunciar algo que era claro, que era que mientras no modificaran el acuerdo no se podía reducir el horario de Secundaria", ha aseverado.

Además, ha insistido en que "cualquier modificación tiene que contar con la representación legal de los trabajadores, tiene que pasar por mesa sectorial o al menos que tengan la delicadeza de decirnos que van a modificar el acuerdo".

"Quieren dejarnos de lado, pero el problema no es que estén dejando de lado a la CIG, el problema es que están dejando a la representación que escogieron 30.000 docentes", ha concluido Arroxo.