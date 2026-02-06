La Universidad de A Coruña y el Ministerio de Juventud impulsarán la ciencia y la inclusión Cedida

La Universidade da Coruña (UDC) y el Ministerio de Juventud e Infancia han firmado un convenio para impulsar la ciencia y la inclusión entre los jóvenes, especialmente las vocaciones STEM.

En el acto participaron el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, y el rector de la UDC, Ricardo Cao, así como el director del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), Manuel G. Penedo; centro que será el principal encargado de canalizar las acciones contempladas en el acuerdo.

En el marco de este convenio, ambas instituciones impulsarán la concienciación sobre el buen uso de las TIC y fortalecerán las competencias digitales de las nuevas generaciones, preparándolas para los desafíos de una sociedad en constante evolución.

Proyecto Talentos Inclusivos

Uno de los ejes centrales del convenio es el proyecto Talentos Inclusivos, una iniciativa que ya se encuentra en su sexta edición y que, a través del desarrollo de retos tecnológicos planteados por personas con parálisis cerebral, busca despertar el interés por la ciencia y la tecnología entre estudiantes de educación secundaria, bachillerato y Formación Profesional de diversos institutos de Galicia. Al mismo tiempo, el programa refuerza valores como la inclusión, la empatía y el trabajo en equipo, fomentando un aprendizaje significativo basado en la colaboración y el compromiso social.

El convenio firmado establece un marco de colaboración para la organización de actividades formativas conjuntas, la difusión de los proyectos a través de los canales institucionales, la participación en grupos de trabajo y actos de sensibilización, así como la promoción de certámenes y congresos de ámbito científico.

Con esta alianza, la UDC y el Ministerio de Juventud e Infancia unen esfuerzos para generar oportunidades de aprendizaje e inclusión que contribuyan al bienestar presente y futuro de las nuevas generaciones, situando la ciencia y la tecnología al servicio de una sociedad más justa y accesible.

El rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, destacó el valor estratégico del programa Talentos Inclusivos como ejemplo del compromiso de la UDC con la inclusión, la innovación y la promoción de las vocaciones STEM entre la juventud. Señaló que este tipo de proyectos "reflejan a la perfección la capacidad de la Universidad para unir ciencia, tecnología y compromiso social, creando oportunidades reales para que el estudiantado participe en retos tecnológicos con impacto directo en la sociedad".

Por su parte, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, destacó que este convenio "refleja una apuesta clara por situar la ciencia y la tecnología al servicio de la inclusión y de los derechos de la infancia y la juventud".

Asimismo, subrayó que iniciativas como Talentos Inclusivos "demuestran que es posible despertar vocaciones STEM desde edades tempranas al tiempo que se combate la exclusión y la brecha digital", y añadió que "desde el Ministerio queremos que el acceso al conocimiento, a las competencias digitales y a la innovación no dependa del origen social ni de la situación personal".

Para el director del CITIC, Manuel Penedo, este convenio "permitirá desarrollar pilotos educativos para la juventud en el ámbito de las tecnologías inclusivas, apoyar políticas sobre el uso responsable de las TIC y contribuir a la reducción de la brecha digital en el ámbito de la discapacidad". Además, destacó que "el respaldo del Ministerio refuerza el trabajo que el CITIC viene desarrollando con proyectos como Talentos Inclusivos y abre la puerta a nuevas acciones en el binomio tecnología e inclusión".