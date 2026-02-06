Música y solidaridad se dan cita este sábado en A Coruña en la primera gala de Intercentros 2026

El colegio Santo Domingo FESD (Dominicos) de A Coruña acogerá este sábado 7 de febrero, a partir de las 17:00 horas, la primera de las dos grandes galas musicales, educativas y solidarias del XXIV Festival Intercentros 2026. La cita tendrá lugar en el polideportivo del centro y reunirá a numerosos colegios y academias de música de A Coruña, que se unen una vez más en un proyecto donde música, educación y solidaridad van de la mano.

Este año, el festival destinará su recaudación a Dano Cerebral A Coruña y Boanoite, organización a la que también se hará una recogida solidaria de alimentos durante la jornada. El encuentro promete una tarde repleta de arte, compañerismo y espíritu familiar, con la participación de estudiantes coruñeses que compartirán escenario y talento.

13 de marzo, gran gala final

Además, Dominicos aprovechará la ocasión para presentar su musical 2026 y elegir a sus dos representantes de canción, quienes participarán el 13 de marzo en la gran final del Coliseum de A Coruña, una cita que reunirá a los ganadores de las distintas galas previas celebradas en centros educativos de toda la ciudad.

El Festival Intercentros, todo un clásico del calendario educativo coruñés, vuelve a evidenciar que la cultura joven y solidaria sigue siendo una de las señas de identidad de la ciudad.