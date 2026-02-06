Cristina Blanco, de la Universidade de A Coruña, premio Colin Bell por su investigación sobre paz sostenible

La profesora de la Universidade de A Coruña Cristina Blanco Sío-López ha sido premiada por la Universidad de Cambridge con el premio Colin Bell por su investigación sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea, dentro de la categoría de Historia Contemporánea.

Blanco es docente en el departamento de Socioloxía e Ciencias da Comunicación de la UDC y está especializada en Historia Contemporánea de Europa.

El premio, otorgado por el Churchill College y el Churchill Arquives Centre del centro británico reconoce la investigación que dirige y que se centra en cómo, en un contexto con más conflictos y discriminación, los actores democráticos buscan la paz a través de un análisis estratégico y geopolítico, ignorando el alto valor operativo de prácticas artísticas y culturales.

La investigación examina las colecciones de Alexander y Theodosia Cadogan y las de Maurice y Adeline Hankey en el Churchill Archives Centre, prestando especial atención a los documentos del Premio Nobel de la Paz Philip Noel-Baker centradas en temas de paz y desarme, debates de paz en ciencia y educación y paz y derechos humanos en las relaciones internacionales de Europa a lo largo del siglo XX.

En este sentido, explica la UDC, el proyecto aspira a implementar el lema de Blanco de “botar a vista atrás para ver máis aló”, utilizando el análisis crítico de la Historia como base para el diseño de escenarios de construcción y mantenimiento de paz profundamente arraigados en derechos y libertad fundamentales, que la investigación de archivo podría devolver a un primer plano.