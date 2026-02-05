La Xunta de Galicia impulsa una amplia programación científica por el eclipse solar de agosto

La Xunta de Galicia presentó en el Colexio Agro do Muíño, en Ames, "Galicia explora o ceo. Camiño da eclipse 2026", una ambiciosa programación científica y divulgativa dirigida a los centros educativos con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, un fenómeno que situará a Galicia en una posición privilegiada para su observación.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, subrayó que "el eclipse es una oportunidad para la divulgación de la ciencia entre el alumnado", recordando que los estudiantes gallegos lideran la competencia científica a nivel estatal según el informe PISA.

La iniciativa está coordinada por el Centro de Innovación Educativa y Dixital y contempla 26 actividades, abiertas a incrementarse, destinadas a todas las etapas educativas a lo largo del curso.

La programación se organiza en cuatro grandes bloques con un enfoque interdisciplinar, combinando ciencia, tecnología, arte, cultura y participación social.

El objetivo es garantizar una observación segura y rigurosa del eclipse, al tiempo que se fomenta el pensamiento científico, crítico y las vocaciones STEM entre el alumnado.

El primer bloque, centrado en ciencia, observación y seguridad, incluye propuestas inmersivas, exposiciones, talleres experimentales y encuentros con especialistas para comprender los fenómenos astronómicos asociados a los eclipses y aprender a observarlos con garantías.

El segundo bloque concibe el eclipse como un proyecto educativo de comunidad, con acciones dirigidas al profesorado, bibliotecas escolares, Polos Creativos y divulgación social, además de un congreso científico.

El tercer bloque integra ciencia, arte y cultura, con actividades que abordan el eclipse desde la creación literaria, la tradición oral, la historia, la fotografía y la expresión artística, con el fin de ampliar la cultura científica desde una perspectiva humanística.

Por último, el cuarto bloque se centra en STEM e innovación educativa, con propuestas de robótica, modelización científica, gamificación y exploración espacial, especialmente dirigidas a Secundaria, Bachillerato y FP.

Durante la presentación, Román Rodríguez estuvo acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, además de los científicos Jorge Mira y Néstor Armesto, a quienes el conselleiro señaló como referentes para aprovechar "un acontecimiento que debemos convertir en un proyecto común de país".

El titular de Educación destacó que esta programación puede reforzar aún más los excelentes resultados del alumnado gallego, que lidera en España la competencia científica en PISA con 506 puntos y encabeza también la conciencia medioambiental en el estudio TIMSS.

"Es una oportunidad de marca Galicia Calidade para unir ciencia, educación y sociedad", afirmó.

En el marco del acto, el conselleiro conoció también los proyectos que desarrolla el Colexio Agro do Muíño, donde el alumnado trabaja ya contenidos relacionados con el eclipse y el sistema solar mediante maquetas, kits de electrónica, robótica educativa y actividades creativas adaptadas a diferentes edades.