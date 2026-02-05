Inés Rey exige por carta a la Xunta un Plan de rehabilitación integral de los colegios de A Coruña

Nueva protesta en el CEIP de Prácticas de A Coruña para exigir la reforma integral del centro Cedida

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha enviado este jueves una carta al Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para pedirle mejoras en los centros educativos de la ciudad. La regidora exige en su misiva la puesta en marcha de un Plan de rehabilitación integral de los colegiosde la urbe.

La ciudad tiene 28 centros de Educación Infantil, Primaria y Especial de carácter público, a los que habría que sumar la EPAPU. La situación en la que se encuentran las instalaciones, según la alcaldesa, "es preocupante", ya que la mayor parte de ellos requiere una mayor inversión por parte de la Xunta que vaya más allá del mantenimiento diario, que le corresponde al ayuntamiento.

"Hay que tener en cuenta que se trata de edificios que tienen, como mínimo, 25 años de antigüedad. Es totalmente inviable que, mediante la realización de labores de mantenimiento, se puedan atender las necesidades que tienen en la actualidad", señala Inés Rey en la misiva.

Así la regidora exige la puesta en marcha de un Plan de rehabilitación integral de los colegios para que los más pequeños de A Coruña puedan "recibir una educación de calidad y en las mejores condiciones".

Edificios más afectados

Inés Rey asegura en su carta que el ayuntamiento duplicó en 2025 la inversión en conservación y mantenimiento de los colegios, cubriendo necesidades básicas como el cambio de luces o la limpieza de los canalones, así como la jardinería o el coste eléctrico y de suministro de agua en los centros de titularidad municipal.

"Pero los edificios necesitan desde hace años una rehabilitación integral, sobre todo de las cubiertas y fachadas. El mal estado en el que se encuentran da lugar a filtraciones de agua y humedades con las que los niños y niñas de la comunidad educativa en general tiene que convivir a diario", escribe la alcaldesa.

La regidora hace referencia en su misiva a la situación de colegios como la rehabilitación del CEIP Cidade Vella, iniciada por la Xunta y todavía sin terminar: "Falta una segunda fase para renovar la cubierta y partes de las ventanas y puertas que presentan mal estado".

El CEIP Wenceslao Fernández Flórez precisa una rehabilitación de la cubierta y la envolvente, algo que pidieron las familias con una protesta esta misma semana. El CEIP Sal Lence, por otro lado, necesita un cambio de cubierta que la Xunta se comprometió a licitar a principios de año.

Inés Rey también hace referencia al CEIP Anxo da Garda, cuya titularidad fue cedido desde la Fundación Abanca a la Xunta mediante un convenio de colaboración que ahora solicitan renovar.

Respecto al CEIP Prácticas, el ayuntamiento señala que tiene problemas estructurales que no pueden ser solucionados porque el convenio entre universidad y Xunta ha terminado, por lo que la administración autonómica no puede realizar obras.

La alcaldesa de A Coruña termina su carta invitando a Román Rodríguez a visitar la ciudad para conocer de primera mano el estado de las instalaciones, al mismo tiempo que se pone a disposición del conselleiro para colaborar en todo lo que sea necesario para "atender, de forma urgente, las necesidades en las que se encuentran nuestros centros educativos".