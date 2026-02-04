Rueda ve necesario regular las redes sociales para menores, pero exige al Gobierno mayor claridad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha valorado el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y reforzar el control sobre las plataformas digitales. "En principio no es una valoración negativa", apuntó en una primera reacción, aunque expresó dudas sobre su concreción y desarrollo.

El titular del Ejecutivo gallego recordó que Galicia lleva tiempo aplicando medidas en esta línea y aludió al Plan integral de bienestar digital impulsado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, con iniciativas destinadas a convertir los centros educativos en "entornos digitales seguros" y a promover un uso responsable de la tecnología también en el ámbito familiar.

Entre estas medidas, señaló el denominado Contrato de vida digital, un documento voluntario que será firmado por el centro educativo, el alumnado y sus familias. Este acuerdo establece una serie de compromisos para los menores en relación con los horarios y el uso de dispositivos digitales, tanto en el ámbito escolar como en el doméstico, y prevé un seguimiento de su cumplimiento.

Rueda coincidió en que es necesaria una regulación del acceso de los menores a las redes sociales, pero criticó la falta de detalles del anuncio realizado por Sánchez, al que calificó como "uno más del carrusel de anuncios que hace el presidente del Gobierno para que no se hable de otras cosas".

Según afirmó, existe el riesgo de que se trate de una iniciativa sin recorrido real si no se concreta adecuadamente y no se apoya en el trabajo previo de expertos que llevan tiempo abordando la regulación de las nuevas tecnologías en relación con la infancia.

Asimismo, el presidente gallego subrayó que cualquier medida de este tipo debe tener en cuenta la libertad de las familias y el papel de padres y madres, y rechazó que se adopten decisiones unilaterales por parte del Gobierno central. "Esto no puede ser una decisión unilateral del Gobierno, el que diga lo que sí y lo que no", señaló.

Finalmente, Rueda manifestó que el planteamiento general de la propuesta le parece adecuado, siempre que se desarrolle con diálogo y rigor. "Si lo hace hablando con todo el mundo: el espíritu, está bien. La concreción, ya veremos", sentenció.

"Por ahora solo tenemos ese anuncio, como otros muchos de los que ya no se acuerda", concluyó.