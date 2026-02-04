Familias y alumnado del CEIP Wenceslao Fernández Flórez de A Coruña protestan por las filtraciones

El alumnado y las familias del CEIP Wenceslao Fernández Flórez, de A Coruña, protagonizaron este miércoles una protesta simbólica para reclamar a las administraciones competentes una solución urgente a los problemas de filtraciones y humedades que sufre el centro.

La movilización tuvo lugar a primera hora de la mañana, coincidiendo con la entrada al colegio, y buscó visibilizar una situación que, según denuncian, afecta al día a día del alumnado.

Ataviados con chubasqueros, botas de agua y paraguas, niños y adultos se reunieron a las 8:50 horas en el portalón lateral del edificio de Primaria, aprovechando los soportales para resguardarse de la lluvia.

Desde allí, acompañaron al alumnado hasta el patio con los paraguas abiertos, en un gesto reivindicativo que simbolizaba las condiciones en las que aseguran que las crianzas conviven durante la jornada lectiva.

Una vez que el alumnado accedió a las aulas, las familias se desplazaron hasta la entrada principal del colegio, donde permanecieron durante varios minutos haciendo ruido y coreando consignas como "Non máis choiva no Wences", para reclamar actuaciones inmediatas.