El Consello Galego de Universidades avanza en la elaboración de la oferta de grados y másteres para 2026/27

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha presidido este jueves el Consello Galego de Universidades, donde ha informado de que un total de 103 expedientes de grados, másteres y programas de doctorado están en tramitación con la previsión de que puedan ofertarse en el próximo curso 2026/27.

Según ha explicado la Xunta en una nota de prensa recogida por Europa Press, tras alcanzar el informe inicial de viabilidad académica y social por parte de la Consellería, todas estas propuestas deben completar ahora las distintas fases preceptivas.

Fases que incluyen la grabación de las correspondientes memorias en la plataforma estatal de títulos y la obtención del informe favorable por parte de la Axencia para a Calidade do Sistema Educativo Galego (ASUG).

Así, el proceso culminará con la resolución de verificación por parte del Consejo de Universidades a nivel estatal que, habitualmente antes del verano, cierra la oferta para el conjunto del sistema universitario de España.

Finalmente, tras obtener la verificación definitiva favorable en Madrid, en el caso de las titulaciones gallegas, la Xunta deberá emitir la preceptiva autorización de impartición. Durante la reunión, la Consellería también ha aprovechado para indicar que las universidades tienen nueve titulaciones aún sin registrar en la plataforma.