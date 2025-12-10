Inditex y la UDC abren una nueva convocatoria de ayudas para estancias predoctorales en el extranjero

La Universidade da Coruña abrió el plazo para solicitar las nuevas ayudas del programa InMotion, una iniciativa impulsada junto a Inditex para promover la internacionalización de los estudios de doctorado.

Desde el 5 hasta el 22 de diciembre, el alumnado matriculado a tiempo completo podrá optar a financiación para estancias de hasta tres meses en centros de investigación extranjeros durante el próximo año.

Según explica la institución académica, el programa dispone de un presupuesto total de 130.000 euros, aportado íntegramente por Inditex, y tiene como objetivo facilitar estancias que permitan obtener la mención internacional en el título de doctor o doctora.

Además, el 5% de las ayudas queda reservado a estudiantes con discapacidad, para fomentar entornos de investigación diversos e inclusivos.

Las ayudas se reparten en tres zonas de destino en función del coste de vida de cada país. La zona 1 (Portugal y Andorra) ofrece una dotación de 3.000 euros; la zona 2 (Europa exceptuando Portugal y Andorra, América Latina y África) alcanza los 5.500 euros; mientras que la zona 3 (Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía) llega hasta los 8.000 euros. En todos los casos, el importe incluye la cobertura del seguro.

Desde su creación en 2013 y su renovación en 2024, InMotion ha permitido financiar 349 estancias predoctorales en 35 países, con una marcada preferencia por Europa, que concentra el 73,8% de los destinos, seguida de América con el 21,5%. Los países más frecuentes fueron Portugal (17,8%), Reino Unido (16,5%) y Estados Unidos (12,1%).

En cuanto al perfil del alumnado, el 55,1% de las estancias fueron realizadas por mujeres.