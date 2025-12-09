La UDC mantendrá su hoja de ruta sobre implantar Medicina de no haber respuesta "clara" de la USC

La Universidade da Coruña (UDC) mantendrá su hoja de ruta respecto a la petición de una Facultad de Medicina si en los próximos días no hay una respuesta "clara" por parte de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en relación al acuerdo de descentralización de la titulación.

Así lo ha señalado el rector de la UDC, Ricardo Cao, en la sesión del claustro celebrada este martes, después de que existiese un acuerdo por parte de las tres universidades gallegas en relación a la citada descentralización, que la Facultad de Medicina de Santiago rechazó.

En su intervención, informa la UDC, el rector ha defendido que el acuerdo de descentralización al que se llegó el pasado mes de noviembre "es muy beneficioso para Galicia y satisfactorio para cada una de las universidades, sabiendo que todas tuvimos que hacer cesiones".

Ante el claustro, ha abogado por esperar unos días para que la USC "pueda ratificar la propuesta acordada". "Pero necesitamos un sí o un no a este acuerdo porque no hay en este momento caminos intermedios por explorar".

"Las condiciones de descentralización están escritas y son las que son", ha apostillado para recordar que el acuerdo incluye un calendario que impone la realización de acciones durante los meses de enero y febrero de 2026.

Por ello, ha añadido, esa respuesta por parte de la USC "debe llegar en los próximos días". De no haber una favorable, ha ratificado, en base a la línea mantenida por el rectorado coruñés, que la UDC mantendrá la hoja de ruta inicial, con una propuesta de una titulación "atractiva, complementaria y que aporte calidad e innovación al sistema universitario gallego".