Galicia será la primera comunidad en España en utilizar la IA para evitar el abandono escolar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó este martes de que inician los trámites para la contratación del proyecto EdugalIA, que incorporará la inteligencia artificial a la gestión y evaluación educativa para la mejora del éxito escolar.

De esta manera, Galicia será pionera en España en el desarrollo de un programa específico para "usar la IA a la hora de reducir el abandono escolar y mejorar la gestión de los centros". El Consello de la Xunta acaba de dar luz verde a la contratación de la primera fase de este proyecto, que ya está considerado como el mejor de España en el uso de la inteligencia artificial al servicio de la mejora educativa.

Según destacó Rueda, este desarrollo tecnológico para la gestión escolar cuenta con un presupuesto total de 16,5 millones de euros (6,6 millones de euros aportados por la Xunta y 9,9 millones de euros procedentes de los fondos europeos mediante Feder plurirregional), de los cuales se destinan a la contratación 13,5 millones de euros necesarios para ejecutar las dos fases del proyecto, que abarcan una primera de servicios de I+D y otra segunda de adquisición y despliegue de las soluciones correspondientes. Además, se está ultimando la contratación de una oficina técnica de control de proceso, que completará el proyecto.

Tal y como explicó el presidente, la envergadura y la solvencia de esta iniciativa queda avalada por los 10 millones de euros que la Xunta logró captar para este proyecto a través del proceso de Compra Pública Innovadora, lo que la convierte en la primera iniciativa de este ámbito, generando un gran interés en el resto del Estado.

Datos analíticos para una mejor toma de decisiones

Esta primera fase abarca el desarrollo, evaluación y posterior adquisición de una solución de acceso a la información académica y de analítica avanzada de datos para la prevención del abandono educativo, así como de una solución de asistente virtual basado en inteligencia artificial.

Se trata, pues, de desplegar un ecosistema digital integrado que permitirá dotar al sistema educativo gallego de infraestructuras analíticas avanzadas, como plataformas de inteligencia artificial, sistemas de alerta temprana y simulación de escenarios, entre otros, al servicio del conjunto de la comunidad educativa.

Gracias, precisamente, a la integración de todas las fuentes de datos, en la práctica se podrá mejorar la identificación temprana de situaciones de riesgo en el ámbito escolar, como el abandono, aumentar la precisión en la asignación de recursos especializados o agilizar la atención personalizada y proactiva. Esto es, en definitiva, avanzar hacia un modelo educativo centrado en las personas más eficaz, inclusivo, personalizado y transparente.

En esta línea, Rueda resaltó que el sistema permitirá "alertar sobre el posible riesgo de abandono escolar, conocer qué factores inciden en el mismo o detectar qué centros educativos necesitan más recursos" para evitar estas situaciones.

Entre otras ventajas, el despliegue tecnológico de esta iniciativa al servicio de la gobernanza educativa también supondrá mejoras directas sobre los alumnos y las familias. En este sentido, se creará por primera vez el expediente digital único del alumnado, "es decir, un documento que recogerá toda la vida académica del alumno", indicó Rueda.

También se desarrollará un espacio entre familias, centros y Xunta para asistencia e información ágil y personalizada a alumnos y familias. Otro de los aspectos más destacables es que, al integrar todas las fuentes de datos, la Administración educativa podrá hacer un seguimiento de la reducción del abandono escolar mediante el empleo de técnicas analíticas avanzadas.

Tres ejes de actuación

El proyecto EdugalIA se centra en tres ámbitos prioritarios vinculados con la mejora de la equidad y calidad del sistema educativo gallego: la gobernanza, la creación del expediente digital del alumnado y el desarrollo de un espacio común entre familias, centros y Xunta.

En el ámbito de la gobernanza, se habilitará un nuevo modelo de Administración educativa digital que permita integrar y consolidar de forma fiable información procedente de múltiples fuentes y formatos. Esto ayudará a evaluar las iniciativas y políticas promovidas por la Consellería a través de la evolución del alumnado.

Otra de sus principales funciones será facilitar, a través de la plataforma Galiorienta, integrada en EdugalIA, el trabajo de los departamentos de orientación en su contribución a la prevención del abandono y en su labor diaria de atención a la diversidad en los centros docentes.

El segundo ámbito tiene como finalidad poner a disposición del alumnado y de sus familias un expediente digital del alumnado para consulta. Este documento podrá integrar información relevante a nivel académico vinculada a la identidad digital de los alumnos y, en algunas etapas educativas, de sus tutores. Incluirá datos de identificación, escolarización, académicos, sobre atención a necesidades específicas de apoyo educativo, otros datos educativos y de formación relevantes, y metadatos del expediente.

Finalmente, a través de EdugalIA se habilitará un nuevo modelo de acceso de alumnado y familias a la información de su interés sobre el sistema educativo, es decir, un punto único de contacto y acceso. La finalidad es disponer de un sistema con el que el alumnado y sus tutores puedan interactuar sobre aspectos vinculados con su relación con la Consellería, como dudas sobre procedimientos administrativos en el ámbito educativo y orientación en procedimientos administrativos como la solicitud de becas o la admisión de alumnado.

Todo el sistema estará diseñado bajo parámetros adecuados de protección de datos, gestión de permisos, consentimientos de cesión de información y privacidad, conforme a la normativa.

Equipo asesor multidisciplinar

Tras la aprobación del proyecto y la concesión del financiamiento, la Xunta constituyó un equipo asesor multidisciplinar compuesto por investigadores de las universidades gallegas, de centros de investigación punteros, expertos en gobernanza educativa, pedagogos, analistas de datos e inteligencia artificial, que realizaron aportaciones para el diseño de la arquitectura del proyecto, incluidas cuestiones como la definición de indicadores, la protección de datos o los principios éticos.

Tras varios meses de análisis y trabajo previo de este think tank, en el que se avanzó en la definición de un modelo adecuado, ahora se da el primer paso para la contratación de la fase del proyecto centrada en I+D, para el diseño de una solución innovadora en un período entre 2026 y 2028, así como de la fase de despliegue de la misma prevista entre 2028 y 2030.