La Xunta de Galicia advierte que si no se descentraliza Medicina se repartirán los recursos

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha advertido este martes que, de no salir adelante el acuerdo para la descentralización de Medicina, se abren todos los escenarios "posibles" y el Consello de Docencia Clínica podría tener que reevaluar el reparto de recursos entre más facultades.

La descentralización de la docencia de Medicina, manteniendo una única facultad en la Universidade de Santiago de Compostela, fue objeto de un acuerdo que aceptaron en un primer momento el Consello de Docencia Clínica —con representación de las tres universidades gallegas y las consellerías de Educación y Sanidade— y posteriormente la Universidade da Coruña y más recientemente la Universidade de Vigo.

Sin embargo, la Facultade de Medicina se ha mostrado contraria al acuerdo y la Universidade de Santiago no lo ha aprobado.

En este escenario, el conselleiro de Educación ha advertido de que "estamos en tempo de descuento" para salvar el acuerdo. De no salir adelante, la UDC y la UVigo podrán avanzar sus planes para contar con la titulación de Medicina como propia.

La Xunta sigue abogando por una única facultad para toda Galicia y la descentralización de su docencia como "a mellor forma de afrontar o ensino da sanidade do futuro" con retos como el relevo generacional en el profesorado, la integración de los complejos hospitalarios de A Coruña y Vigo o la coordinación de los equipamientos sanitarios.

¿Tendrán A Coruña y Vigo titulación de Medicina?

Ante la falta de apoyo por parte de la USC, Rodríguez ha querido dejar claro que los informes técnicos del Sergas apuntan que Galicia necesita una media de entre 300 y 400 alumnos por curso para cubrir la demanda que se generará en unos 10 años, cuando los estudiantes que ahora están en 1º sean ya profesionales que puedan ejercer.

Así, "se a Facultade de Medicina non desbloquea a situación, isto non quere dicir que vaia haber máis prazas de oferta en 1º curso. Haberá as mesmas e un reparto do finaciamento. Non ten sentido que para formar a un número de profesionais, os galegos teñan que pagar máis porque unha das partes non estea de acordo co plantexado".

Llegado el caso, la UDC y la UVigo podrían tener un grado propio de Medicina. Para ello, deben formalizar sus proyectos, entregar memorias de verificación y pasar por el control de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.

Un proceso "complexo" pero no descartable. Por eso, llegado el momento, el Consello de Docencia Clínica deberá evaluar todas las posibilidades de carga de cada hospital. "Se non hai acordo, os alumnos que fan agora a docencia práctica no conxunto de Galicia terán que centarrse en Santiago e teremos que ver que capacidade hai. Non é sinxelo. Hai unha complexidade organizativa e técnica moi grande e, se se abre este escenario, teremos que ver como reorganizamos o volumen de alumnos nas diferentes facultades que, de xeito non desexado, poida haber no futuro".

El titular de Educación recordó que, como ya indicaron su homólogo en Sanidade o el presidente autonómico Alfonso Rueda, "se non somos capaces de retomar o acordo, se abren todos os escenarios e somos conscientes das demandas, que son lóxicas, por parte doutras universidades".

Para Rodríguez, respetando la autonomía universitaria, el rechazo de la USC al acuerdo supone perder una oportunidad después de un proceso largo "con debates e cesións entre os tres rectores e a Xunta de Galicia".

Desde el Gobierno gallego, "seguimos pensando que se pode conseguir e demandamos que sexamos conscientes das nosas decisións. Somos institucións públicas e nos debemos a Galicia".