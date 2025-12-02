Inés Rey sobre la postura de la Xunta de descentralizar Medicina: "Es una posición tremendamente egoísta"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en rueda de prensa tras una reunión de la Xunta de Goberno Local Quincemil

La alcaldesa da Coruña, Inés Rey, considera que el ultimátum lanzado este lunes por la Xunta sobre el acuerdo de Medicina, por parte del presidente Alfonso Rueda, al señalar que la mejor opción para Galicia es contar con una Facultad "potente" en lugar de tres facultades pequeñas, no se ajusta a la realidad. "Tenemos 8.000 estudiantes gallegos que quieren estudiar Medicina", recordó.

La regidora reiteró a los medios de comunicación, durante la presentación de la exposición 'Momentos Naturais' del artista Xavier Vilató, que los últimos acontecimientos confirman la postura que mantiene desde hace semanas. "No me fiaba de ese pacto de descentralización; nunca han sido capaces de hacerlo y ahora vemos que es evidente: se ha caído todo el castillo de naipes que habían montado en torno a una posición tremendamente egoísta", afirmó.

Rey insistió en que mantener la Facultad de Medicina únicamente en Santiago, dejando fuera del sistema universitario gallego a miles de estudiantes que desean cursar estos estudios y no tienen dónde hacerlo en la universidad pública de la comunidad, es una visión arcaica y "casi de privilegios medievales hacia Santiago".

La mandataria señaló que parece "que a la Xunta no le interesan los dos grandes polos de desarrollo de la comunidad autónoma, que son, en primer lugar, A Coruña y, después, Vigo y su área metropolitana". Añadió que "quien está impulsando el desarrollo económico, social y cultural de Galicia es A Coruña" y criticó que el Gobierno gallego lleve "años, con el Partido Popular, gobernando de espaldas a las ciudades y, concretamente, de A Coruña".

Para Inés Rey no existe "ninguna justificación" para impedir la implantación de una Facultad de Medicina en la ciudad: "Tenemos un hospital universitario de referencia, como es el CHUAC, y es un planteamiento totalmente arcaico, egoísta y que se impone sin ningún motivo objetivo".

Por último, recordó que el Sistema Universitario Gallego cuenta con varias facultades de Derecho y de Informática y que "no ha pasado nada"