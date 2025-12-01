Rueda insiste en la postura de la Xunta de una única Facultad "potente" de Medicina en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. David Cabezón - Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió este lunes en su postura a favor de una única facultad de Medicina para Galicia, la situada en Santiago de Compostela (USC), pese a las peticiones iniciadas por las universidades de A Coruña (UDC) y de Vigo (UVigo) para contar con facultades propias.

En la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, el líder del Gobierno gallego defendió que la mejor opción para Galicia es contar con una Facultad "potente" en lugar de crear dos nuevas facultades más pequeñas. "Las tres universidades llegaron a un acuerdo: A Coruña aprobó la propuesta y Vigo se reunirá esta misma tarde", señaló.

Con respecto a la decisión de la USC de aplazar de forma indefinida la votación para la descentralización del Grado debido a la postura en contra de la propia Facultad, expresó su deseo de que la Universidad de Santiago consiga "arreglar las discrepancias internas y llegar a un acuerdo".

Rueda aseguró que la Xunta mantiene contacto con las tres instituciones académicas a través de sus rectores para conocer los avances del proceso. "La decisión final corresponde a las tres universidades", concluyó.