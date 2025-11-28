Lage Tuñas sobre descentralizar Medicina: "La resistencia medieval y localista rechaza que Galicia avance"

A Coruña reafirma su intención de contar con facultad de Medicina propia, al igual que otras comunidades autónomas disponen de varias. Así lo ha manifestado este viernes por la mañana el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas.

"Creo que no se debe esperar más y como ciudad debemos apostar, como defendió siempre la alcaldesa Inés Rey, por la implantación de los estudios de Medicina en A Coruña en nuestra universidad pública", señalaba a los medios de comunicación. Las declaraciones llegaban después de que la Universidade de Santiago aplazara de forma indefinida el pacto para descentralizar el Grado, tras el rechazo de la propia Facultad esta semana por medio de un comunicado.

Lage ha expresado que entiende "que la UDC ha actuado de buena fe abriéndose a un acuerdo transitorio de descentralización, pero la realidad es que la resistencia medieval y localista rechaza que Galicia avance".

En esta línea, Lage cerraba su intervención remarcando que "A Coruña es el motor económico, social y cultural de Galicia y tiene condiciones para tener una Facultad de Medicina".