Los arquitectos de Galicia rinden homenaje a su Escuela por su medio siglo con una exposición

Autoridades en la presentación de la exposición sobre la Escola de Arquitectura en Palexco.

Una escuela, la Escuela. Conocida popularmente como la Seta. Así se refieren muchos arquitectos de A Coruña al lugar en el que se formaron como profesionales. Gran parte de ellos ha acudido este viernes al homenaje, por su medio siglo, al centro universitario donde aprendieron a urbanizar y edificar, a crear y transformar.

Galicia, unha escola es el tributo a todos los docentes y estudiantes que desde 1975 participaron en la enseñanza, docencia y aprendizaje de la Etsac, la Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña (UDC). La exposición fue inaugurada hoy en Palexco y estará abierta hasta el 11 de enero.

"Unha escola que se ten convertido en referente académico e social, abrindo camiños a máis de 5.000 profesionais da Arquitectura que co seu talento e paixón contribuíron a mellorar Galicia", destacó el rector de la UDC, Ricardo Cao.

"A celebración do 50 aniversario constitúe o recoñecemento do valor, a formación, a diversidade e a paixón polo saber, ao tempo que se renova o compromiso de seguir construíndo futuro desde a inclusión e o respecto para que Galicia siga contando con arquitectura e un paisaxe de calidade ao servizo das persoas", añadió Cao.

Muestra por los 50 años de la Escola de Arquitectura de A Coruña. Quincemil

El rector y el director de la Etsac, Miguel Abelleira, intervinieron en un acto de inauguración con presencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, antiguo alumno de la escuela; y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Abelleira resaltó que la exposición pretende "amosar, recoñecer e valorar a multidisciplinariedade que propicia o paso pola escola de arquitectos e arquitectas que co seu talento teñen contribuído a mellorar Galicia a través do seu traballo en moi diversos campos".

Comisariada por los arquitectos Felipe Peña y Luis Gil y la arquitecta Mercedes González, recoge obras de un centenar de profesionales de la arquitectura que, directa o indirectamente, han formado parte de la formación de la escuela.

Con motivo de la muestra, se ha editado también un libro que recoge todas las obras expuestas con una aportación de cada autor o autora, y que constituye un reflejo de la diversidad de talento en diferentes ámbitos por los que transita la propia exposición: función pública, fotografía, urbanismo, investigación, industria o nuevos medios.