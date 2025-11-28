Las ANPAs de Oleiros (A Coruña) exigen más recursos educativos en el pleno municipal

Las familias del CEIP Valle Inclán de Oleiros (A Coruña) se visten de luto por la pérdida de los profesores Concello de Oleiros

El pleno municipal de Oleiros contó ayer con la lectura de un manifiesto conjunto de todas las ANPAs del municipio, una intervención unánime en la que reclamaron a la Xunta de Galicia más recursos para los centros públicos de infantil y primaria.

Las asociaciones Valle Inclán, AFA Nós CEIP Juan de Vega, ANPA CEIP Luis Seoane, ANPA Ensino CEIP Rabadeira y ANPA Bidueiro CEIP Isidro Parga Pondal defendieron que solo un sistema educativo "adecuadamente dotado, inclusivo y de calidad" puede garantizar la igualdad de oportunidades para el alumnado.

En su intervención, las ANPAs reclamaron a la administración autonómica los recursos mínimos necesarios para que los colegios puedan funcionar con normalidad y cumplir los estándares que marca la ley, advirtiendo de que la falta de apoyos suficientes repercute directamente en el día a día de los niños y niñas del municipio.

Además, y a propuesta del Gobierno local, el pleno aprobó solicitar a la Deputación una subvención de 400.000 euros destinada a la construcción de un nuevo edificio de gradas y vestuarios en el campo de fútbol O Redondo de Montrove.

El Ayuntamiento prevé ejecutar la obra en los primeros meses del año, con una inversión total que superará los 1,6 millones de euros.