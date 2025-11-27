El Conselleiro de Sanidade reitera su deseo de que la descentralización de Medicina "salga adelante"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, responde a una pregunta parlamentaria. Xunta de Galicia.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha expresado este jueves su deseo de que el acuerdo para la descentralización de Medicina continúe adelante.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios, destacando que se trata de una "gran oportunidad" y que sería "una pena" desaprovecharla después de todo el trabajo realizado.

El responsable sanitario ha insistido en que la descentralización es la forma "más apropiada" para la formación, "una descentralización pactada y de forma progresiva".

"Esperamos que en los Consellos de Goberno de USC y UVigo salga adelante ese acuerdo", ha comentado.

Este viernes el consello de la USC se reúne para abordar el rechazo expresado por la Facultad de Medicina al acuerdo de descentralización, secundado además por representantes estudiantiles.