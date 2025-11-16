FormArte abre sus puertas con talleres de moda gratuitos en A Coruña

La escuela de Diseño de Moda destaca su formación personalizada y una empleabilidad superior al 85%, además de celebrar el reciente triunfo nacional de una de sus alumnas en el concurso GreenWalk Awards

La escuela de Diseño de Moda FormArte, referente gallego en formación creativa, celebrará su Jornada de Puertas Abiertas el próximo sábado 29 de noviembre, un encuentro gratuito dirigido a jóvenes que quieran iniciarse en una de las industrias más importantes de Galicia y España.

Este Open Day llega apenas unas semanas después de que Marta Pujales, alumna diplomada de FormArte, resultase ganadora del concurso nacional de moda GreenWalk Awards, recibiendo cobertura mediática en toda España. Su reconocimiento vuelve a poner en valor el nivel creativo y técnico que la escuela impulsa en su alumnado.

Un Open Day para descubrir la profesión desde dentro

La jornada comenzará a las 10:00 h e incluirá:

Charla informativa sobre los Estudios de Diseño de Moda.

Presentación de las becas disponibles para el curso 2026/27.

Un taller creativo práctico para introducir a los asistentes en los procesos iniciales del diseño de moda.

La escuela con el ratio más reducido de España: un máximo de 8 alumnos por profesor

FormArte es actualmente la única escuela de moda en España que garantiza un máximo de ocho alumnos por docente en las clases prácticas. Este modelo ofrece un seguimiento real, profundo e individualizado del proceso creativo, permitiendo que cada alumno desarrolle un portafolio sólido y diferenciador.

"Nuestro compromiso no termina con la formación académica. Acompañamos a cada alumno hasta que encuentra su sitio en la industria" Fernando Suárez, estilista profesional y director de FormArte

Alta empleabilidad y acompañamiento real al mundo laboral

Más del 85 % de los alumnos de FormArte acceden a un empleo creativo en menos de un año. La escuela trabaja con empresas del sector para facilitar prácticas de calidad y mantiene un seguimiento profesional individualizado incluso después de la graduación, ayudando a los jóvenes diseñadores en sus primeras oportunidades laborales.

El reciente éxito de Marta Pujales no es un caso aislado: varios alumnos y exalumnos se encuentran actualmente trabajando en empresas de moda vinculadas a Galicia y al sector textil español.

A Coruña, polo estratégico del diseño

Ubicada en una de las ciudades clave del sector textil nacional, FormArte ofrece una formación inmersa en el entorno industrial de Galicia, en contacto directo con profesionales y empresas.

La participación en el Open Day requiere inscripción previa debido al aforo reducido. Para inscripciones y más información puedes contactar a través del teléfono 881 128 704 o enviar un mail a info@formar-arte.com