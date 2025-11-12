Galicia triplica la oferta de plazas para el Máster del Profesorado con un acuerdo entre la Xunta y la UNED

Galicia contará desde este curso con casi un millar de plazas para cursar el Máster del Profesorado, tras la firma de un acuerdo de colaboración entre la Xunta de Galicia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal, formalizaron hoy el convenio, que permitirá triplicar la oferta formativa en la comunidad.

Gracias a esta colaboración, la UNED ofrecerá 250 plazas online, frente a las 85 disponibles hasta ahora, que se suman a las 740 que ofertan las tres universidades públicas gallegas, elevando así el total hasta 990 plazas.

El acuerdo tendrá vigencia de cuatro años y entrará en funcionamiento ya en este curso académico.

Según el convenio, la UNED asumirá los costes derivados de la realización del practicum, incluido el pago al profesorado tutor por cada estudiante.

Por su parte, la Consellería de Educación garantizará las plazas necesarias para el desarrollo de las prácticas, seleccionando los centros públicos receptores y al personal docente responsable de la tutoría y coordinación.

Los centros educativos interesados en participar como sedes de prácticas deberán presentar su solicitud a través de la convocatoria anual de la Consellería, que regula este proceso.