Estudiantes de la Universidade de A Coruña piden la vuelta de reprografía: "Sae moi caro estudar"

Protestas de estudiantes de Arquitectura de la Universidade de A Coruña ante el rectorado este miércoles. Cedida

Aunque en ocasiones la impresión de apuntes parece cosa del pasado, lo cierto es que los estudiantes de la Universidade da Coruña (UDC) siguen haciendo uso del papel, especialmente los que cursan Arquitectura. Sin embargo, el alumnado denuncia que ya no dispone de este servicio en las instalaciones universitarias. Para demandar una solución, varios alumnos de Arquitectura se han concentrado este miércoles ante la sede del rectorado.

Al grito de "onde está, que non se ve, a reprografía da UDC" critican el cierre de estas instalaciones el año pasado y la falta de soluciones propuestas por la universidad.

Ana Sánchez, en representación del estudiantado de Arquitectura, explica que convocaron la protesta y un paro académico porque "imprimimos planos grandes, en A1 ou A0 e iso non se pode imprimir en calqueira sitio. Necesitamos copisterías especializadas".

El coste de imprimir

El cierre de estos servicios en la universidad obliga a los estudiantes a acudir a copisterías privadas, con su consecuente aumento de los precios. Sánchez ejemplifica los costes así: "Un A4 na da UDC hai un ano costaba 4 céntimos e un A3 costaba 8 céntimos. Se agora mesmo imos a algunha copistería privada ao carón da facultade, un A4 custa 10 céntimos e un A3 20 céntimos. Este aumento de prezo é significativo, especialmente nunha carreira coma a nosa na que é indispensable imprimir".

La representante de los estudiantes recalca que esta problemática también llega a otras facultades en las que, además, no disponen de copisterías privadas cerca.

Desde el año pasado, el alumnado ha mantenido reuniones con el rectorado y con la gestora universitaria sin llegar a ningún acuerdo. "Desde a reitoría din que non conseguen atopar unha empresa que asuma a nova concesión. Ao mesmo tempo rexeitan as nosas propostas, como que se poñan a funcionar impresoras dentro das facultades, algo que hai anos xa funcionaba. A iso din que non argumentando que nos movemos cara a dixitalización e non temos que imprimir tanto. Para nós é unha gran mentira".

En este escenario, los estudiantes se han manfiestado con la "esperanza de que vexan que é unha problemática para nós e que si que imprimimos. Queremos intentar desbloquear as conversas e chegar a unha solucion. Nos sae moi caro estudar, non só en Arquitectura, senón noutras facultades tamén".