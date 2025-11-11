La Xunta de Galicia licitará este año 16 obras de mejora en centros educativos

Antes de que termine el año, la Xunta de Galicia se ha comprometido a licitar obras de mejora en 16 centros educativos de la comunidad. Las actuaciones se llevarán a cabo durante el 2026 con un presupuesto de más de 16 millones de euros.

Hasta el 2028, el Gobierno gallego cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros para la realización de obras, incluyendo la construcción de nuevos centros o intervenciones pequeñas y medianas. Este año la partida es de 73,6 millones de euros.

Entre sus objetivos está ampliar los centros con mayor demanda y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, además de trabajar por un nuevo modelo de centros con instalaciones "adaptadas ás necesidades do ensino no século XXI, máis flexibles, versátiles e cunha maior accesibilidade".

¿Qué centros educativos mejorará la Xunta?

Dentro de las 16 actuaciones anunciadas este martes por la Xunta hay tres ampliaciones, una decena de rehabilitaciones integrales, dos cambios de cubiertas y el cierre de una pista deportiva.

Concretamente, se destinarán más de 4 millones de euros a ampliar los institutos de Curtis, Lamas de Abade en Santiago y Muralla Romana de Lugo. En el primero, con 1,3 millones de euros, se construirá una nueva nave para talleres de mecánica de más de 362 m2 y se mejorará la eficiencia energética y confort de la existente, entre otras medidas. La intervención en el instituto compostelano (1,2 M€) supondrá incrementar en un andar una de las alas del edificio, mientras que en el lucense (1,5 M€) se construirá una nueva edificación que se conectará con el edificio existente.

Paralelamente se rehabilitarán el colegio O Areal de Camariñas por 1 millón de euros, el A Gándara de Narón por 1,4 millones de euros, el Praia Xardín de Boiro por 1,3 millones de euros, el integrado de FP Leixa de Ferrol por 1,8 millones de euros, el IES Sofía Casanova de Ferrol por 1,3 millones de euros, el San Miguel Reinante de Barreiros por 400.000 euros, el O Seixo de Marín por 1 millón de euros, el Pedro Antonio Cerviño de Campo Lameiro por 700.000 euros, el Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis por 1,1 millones de euros y el Carballal-Cabral de Vigo por 520.000 euros.

Las actuaciones incluyen desde cambios de cubiertas y aislamiento térmico de fachadas hasta la renovación de ventanas, falsos techos e iluminación.

Por otra parte habrá cambios de cubiertas en el IES Rosalía de Castro de Santiago por 700.000 euros y en el CEIP O Cruce de Cerceda por 525.000 euros. Por último, el instituto de Porto do Son verá renovado su cierre lateral de la pista deportiva por 280.000 euros.

Fuera de esta partida, durante el 2026 se construirán tres nuevos centros, un colegio en Milladoiro por 11,6 millones de euros, además de los institutos Domingo Villar en Vigo por 18,8 millones de euros y el Padre Feijoo de Pereiro de Aguiar por 9,5 millones de euros.