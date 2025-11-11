Igualdad, cultura y servicios: peticiones para el futuro rector de la Universidad de Santiago

El próximo 12 de febrero la comunidad universitaria de Santiago de Compostela elegirá a su máximo representante para los próximos seis años. El estudiantado, a través de un documento publicado por el Consello do Estudantado, recoge "demandas urgentes y estructurales que deberá abordar" quién acabe ocupando el puesto.

El fomento de la igualdad, la promoción de la cultura y la mejora de los servicios a los alumnos son los aspectos que más preocupan a los estudiantes.

Solicitan que se constituya una oficina de Diversidad, independiente a la de Igualdad, que cuente con una delegada propia.

El respeto a colectivos minoritarios también aparece plasmado entre sus demandas. Reclaman "jornadas formativas en antirracismo e identidades trans",además de una mayor protección al estudiantado internacional por parte de la Oficina de Mobilidade.

El Consello, a su vez, considera que los 35.000 euros dedicados a programas de dinamización son "insuficientes". Es por ello por lo que instan al nuevo rector o rectora a aumentar la inversión en cultura, a potenciar los programas de danza y teatro, y a realizar más actividades en colaboración con los concellos.

Respecto a la cultura, también solicitan un mayor fomento de la lengua gallega.

Para ello, reivindican que se impulse la docencia en gallego, que el Centro de Linguas Modernas (CLM) ofrezca mejores horarios para los cursos de gallego y que el Servicio de Normalización Lingüística cree "diccionarios de términos específicos" en gallego.

No solo defienden la promoción del gallego, sino de cualquier otro idioma o curso presentado por el CLM. Proponen que los alumnos que se matriculen en cualquiera de esas enseñanzas gocen de descuentos en su matrícula.

En materia de servicios al estudiantado, resaltan las demandas acerca de una mayor flexibilidad evaluatoria.

Demandan, para ello, que el sistema de evaluación continua sea modificable cuando el alumno no pueda asistir por motivos justificados y que se establezcan mecanismos de suspensión temporal de la matrícula sin penalización económica por causas de fuerza mayor.

Infraestructuras, vivienda y movilidad

Las demandas publicadas por el Consello do Estudantado viran, también, desde la problemática de la vivienda a la mejora de los programas de movilidad ofertados por la USC.

Sobre la vivienda, solicitan que se terminen las reparaciones de la residencia de San Clemente y que se ofrezcan más plazas públicas. Además, consideran que la universidad debe "abogar por la declaración de Santiago como zona tensionada".

Mantener el horario de las bibliotecas en periodo de exámenes, la contratación de más personal de limpieza y que se garantice la existencia de espacios autogestionados por los estudiantes, son las principales objeciones del Consello en materia de infraestructuras.

Sobre los programas de movilidad, desde el Consello exigen que se "mejore la comunicación con los estudiantes de Erasmus". A su vez, piden que se garantice que los pagos a los alumnos de Erasmus se envíen antes del inicio del programa.

El Consello do Estudantado insta también a la USC a que, en su papel como entidad pública, luche para que el Campus de Lugo goce de una mejor comunicación con el resto de ciudades gallegas y porque se "acabe con la cátedra de movilidad de MONBUS".

Importancia del voto estudiantil

Aunque la presentación de candidaturas oficial esté fijada para realizarse entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre, son cinco las mujeres que ya se han postulado al rectorado en los últimos meses: Alba Nogueira, María José López, Maite Flores, Mar Lorenzo o Rosa Crujeiras.

Una de esas cinco podría convertirse en la primera mujer rectora de la historia de la USC.

Desde la universidad tratan de incentivar al alumnado para que vote a través de una nota emitida. Pues, aunque los porcentajes de participación de dicho sector suelen ser bajos, el voto estudiantil constituye el 28% de la ponderación total según indican.

La entidad universitaria, además, predice que el alumnado será "un actor decisivo" en el resultado final. Al constituirse mínimo cinco candidaturas, el voto del Personal Docente e Investigador se pronostica muy dividido. El modelo de dos vueltas, según la USC, también "favorece la influencia del estudiantado".

Desde la universidad determinan que el Consello do Estudantado se movilizará con el objetivo de "garantizar un voto consciente e informado". La organización de debates electorales y de mesas informativas serán dos de las estrategias que implementará el Consello.