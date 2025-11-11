Culleredo (A Coruña) exige a la Xunta refuerzos urgentes de profesorado tras una nueva protesta

La comunidad escolar del CEIP Ría do Burgo, en Culleredo, protagonizó esta mañana una protesta para denunciar la falta de recursos humanos en el centro y exigir a la Xunta la incorporación inmediata de profesorado de refuerzo.

La concentración, celebrada a las 8:40 delante del colegio, reunió a familias, docentes y representantes del Concello, al grito de frases como "Os recortes matan a educación", o "Non son un gasto, son o futuro".

El Ayuntamiento de Culleredo volvió a solicitar a la Consellería de Educación una respuesta "urgente" a las demandas trasladadas desde hace más de un año, sin que hasta el momento se haya producido ninguna reunión con la administración autonómica.

El gobierno local reprocha a la Xunta su "pasividad", una situación que considera insostenible a dos meses del inicio del curso escolar.

Un tercio del alumnado necesitado de atención diferenciada

El CEIP Ría do Burgo cuenta este año con 364 estudiantes, de los cuales un 10% presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE). A estos se suman los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), lo que sitúa en torno a un tercio del alumnado la cifra de menores que requieren una atención diferenciada. Entre ellos se encuentran 23 niños y niñas con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Pese a estas cifras, el curso comenzó con una docente menos de Pedagogía Terapéutica, lo que ha dejado a ocho escolares sin apoyo específico y ha reducido a tan solo una hora semanal la atención a otro grupo.

La falta de profesorado de Audición y Lenguaje también dificulta la intervención adecuada en alumnado con necesidades comunicativas.

Demandas de la comunidad educativa

La dirección del centro y las familias reclaman:

Una docente adicional de Educación Infantil, ya que la jefa de estudios y la directora deben compaginar funciones directivas con tareas lectivas.

Dos profesores de apoyo en Primaria en cursos con más de 50 alumnos.

Tres docentes de refuerzo para cubrir horas de disposición del profesorado.

El Departamento de Orientación, según denuncian, se encuentra "saturado", lo que impide garantizar intervenciones individualizadas y procesos de inclusión adecuados.

"Los recursos humanos son insuficientes para responder al alumnado de Culleredo y la Consellería sigue sin ofrecer soluciones", lamentó la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Cristina Pardo, presente en la concentración.

La edila recordó que la situación no es nueva: en 2021 el centro ya protagonizó una protesta similar. "La educación debe medirse en términos de calidad, nunca de rentabilidad", insistió.

Un problema que afecta a más centros del municipio

La falta de recursos no se limita al Ría do Burgo. En el CEIP Tarrío, denuncian una reducción de horas en Infantil debido a que dos docentes deben asumir tareas de dirección, además de la saturación en 4º de Primaria, donde el ANPA demanda sin éxito la apertura de una nueva línea.

En términos generales, los centros de Culleredo padecen “escasez crónica” de profesorado de apoyo para alumnado con necesidades especiales.

Quejas por el estado de los edificios escolares

A la carencia de personal se suma, según el Concello, la "nula inversión" de la Xunta en la mejora de los centros educativos del municipio. Edificios con varias décadas de antigüedad siguen sin reformas integrales, y necesitan actuaciones en iluminación, fachadas o filtraciones.

El Ayuntamiento recuerda que solicitó una reunión con la Consellería hace más de un año para abordar estas cuestiones, sin obtener respuesta, lo que califica de "grave falta de respeto institucional".