La Cátedra Aldaba-Wib premia los mejores TFG comprometidos con la igualdad de género

La Cátedra Interuniversitaria Aldaba-Wib: Women, ICT & Business, creada por la empresa Aldaba en colaboración con la Universidad de A Coruña (UDC) y la Universidad de Vigo (UVigo), ha convocado la primera edición de los Premios al Mejor Trabajo de Fin de Grado, una iniciativa que busca dar visibilidad al talento universitario y reconocer aquellos proyectos que promuevan la igualdad y la participación de las mujeres en el ámbito tecnológico.

Los galardones están dirigidos al alumnado de la Facultad de Informática de la UDC y de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la UVigo que defienda su TFG durante el curso 2025-2026 y obtenga una calificación mínima de notable.

Cada premio contará con una dotación económica de 500 euros, uno por cada universidad.

El proceso de selección constará de dos fases: una primera documental, donde se valorará la contribución del trabajo a los objetivos de la Cátedra, la incorporación de la perspectiva de género o el uso de lenguaje inclusivo; y una segunda fase presencial, en la que las personas finalistas defenderán públicamente sus proyectos ante un jurado durante el acto de entrega de premios, previsto para noviembre de 2026.

El jurado estará compuesto por representantes de Aldaba y de ambas universidades, mientras que el plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2026.

Las solicitudes deberán enviarse al correo premios@wib.aldaba.es, indicando en el asunto "I Premios TFG Cátedra Aldaba-Wib 2026".

Creada en 2019, la Cátedra Aldaba-Wib tiene como objetivo potenciar el progreso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a través de la colaboración entre universidad y empresa, así como promover la participación de las mujeres en su desarrollo.

Además, impulsa actividades que visibilizan las aportaciones femeninas en el sector tecnológico y generan referentes para despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre las más jóvenes.