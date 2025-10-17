Familias del CEIP de Prácticas en A Coruña salen a la calle para exigir "una escuela segura y digna"

Imagen de las protestas esta mañana en el CEIP de Prácticas. Cedida.

Decenas de familias del CEIP de Prácticas de A Coruña se concentraron este viernes por la mañana a las puertas del centro para reclamar una actuación urgente ante el deterioro de las instalaciones.

La movilización, convocada por la ANPA bajo el lema Por una escuela segura y digna, obligó a cortar durante unos treinta minutos el cruce entre Manuel Murguía y el Paseo de Ronda, lo que provocó retenciones puntuales en la zona.

Desde primera hora, padres, madres, alumnado y profesorado mostraron pancartas y corearon consignas pidiendo soluciones a las graves deficiencias que arrastra el edificio desde hace años.

"No pedimos lujos, pedimos seguridad", fue uno de los mensajes más repetidos por los manifestantes, que denunciaron la inacción de la Xunta, el Ayuntamiento y la Universidade da Coruña pese a las reiteradas advertencias sobre el mal estado del colegio.

La comunidad educativa denuncia que las humedades, las goteras, los aseos inutilizados y el mal estado de las ventanas hacen imposible garantizar unas condiciones adecuadas de aprendizaje.

Además, recuerdan que la instalación eléctrica no cumple con los requisitos de seguridad, según las propias inspecciones técnicas realizadas.

"Llevamos años esperando una reforma integral prometida y nunca ejecutada. Las administraciones se pasan la responsabilidad unas a otras y mientras tanto el colegio sigue deteriorándose", señalaron desde la ANPA, que también criticó que el convenio de colaboración entre Xunta, Ayuntamiento y Universidade está caducado desde hace meses.

La protesta finalizó con la lectura de un manifiesto en el que las familias exigieron un compromiso firme, con plazos concretos, para poner fin al abandono de un centro histórico que da servicio a los barrios de Labañou, Riazor y San Roque.

"El CEIP de Prácticas no puede seguir siendo el ejemplo del desinterés institucional", concluyeron.

El BNG pide que se dote al CEIP Concepción Arenal del profesorado especializado necesario