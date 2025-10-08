Tres científicos de la Cátedra Inditex-UDC, incluidos en la prestigiosa lista de Standford y Elsevier

La lista del Top 2% de Científicos de 2025 de la Universidad de Stanford y Elsevier ha sido publicada y hasta 26 personas investigadoras de la Universidade da Coruña (UDC) forman parte de ella. De todas ellas, tres forman parte del equipo de investigación de la Cátedra Inditex-UDC de IA en Algoritmos verdes: Amparo Alonso, Verónica Bolón y Carlos Gómez.

Elaborada conjuntamente por la Stanford University y Elsevier, esta lista identifica al principal 2% de científicos de todo el mundo, mediante métricas de citas estandarizadas. El listado, además, es un recurso esencial para el reconocimiento de la excelencia y de las contribuciones científicas de vanguardia.

"Se trata de un reconocimiento relevante en términos de solvencia científica, que nos anima a continuar produciendo un impacto de calado a través de la investigación avanzada", celebra en una publicación en redes la Cátedra Inditex-UDC.