Tres científicos de la Cátedra Inditex-UDC, incluidos en la prestigiosa lista de Standford y Elsevier
Un total de 26 personas investigadoras de la UDC forman parte de la lista Top del 2% de Científicos de 2025 de la Universidad de Stanford y Elsevier
La lista del Top 2% de Científicos de 2025 de la Universidad de Stanford y Elsevier ha sido publicada y hasta 26 personas investigadoras de la Universidade da Coruña (UDC) forman parte de ella. De todas ellas, tres forman parte del equipo de investigación de la Cátedra Inditex-UDC de IA en Algoritmos verdes: Amparo Alonso, Verónica Bolón y Carlos Gómez.
Elaborada conjuntamente por la Stanford University y Elsevier, esta lista identifica al principal 2% de científicos de todo el mundo, mediante métricas de citas estandarizadas. El listado, además, es un recurso esencial para el reconocimiento de la excelencia y de las contribuciones científicas de vanguardia.
"Se trata de un reconocimiento relevante en términos de solvencia científica, que nos anima a continuar produciendo un impacto de calado a través de la investigación avanzada", celebra en una publicación en redes la Cátedra Inditex-UDC.
La Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes tiene como objetivo promover la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el campo de la Inteligencia Artificial y los algoritmos verdes. Así, busca contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
Dirigida por Verónica Bolón, una de las investigadoras reconocidas por la prestigiosa lista, el equipo de la cátedra acumula más de 1.300 publicaciones científicas, casi 15.000 citas y más de 21 millones de euros de financiación competitiva captada en 78 proyectos como investigadores principales.