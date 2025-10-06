El CEIP de Prácticas, en A Coruña, se concentrará reclamando mejoras para el centro

La Asociación de Madres y Padres del CEIP de Prácticas, en la zona de Riazor, en A Coruña, ha vuelto a levantar la voz ante lo que consideran "graves deficiencias" que sufre el mantenimiento del centro escolar y se concentrarán el 17 de octubre a las 9:00 en la puerta del colegio, además de poner en marcha otras acciones que aún no han anunciado.

En concreto, reclaman tanto a la Xunta de Galicia como al ayuntamiento de A Coruña que solucionen "el abandono y la indiferencia con la que son tratadas nuestras justas demandas", tal y como han explicado en un comunicado.

En concreto, en el texto se refieren a la caída de cascotes hace un año a pocos metros de la entrada del alumnado, que ya ocasionó una protesta de los progenitores.

A este incidente se unen problemas de humedades, de goteras, falta de aislamiento térmico por problemas en las ventanas, hundimiento del suelo del gimnasio y deterioro de mobiliario.

Todas estas circunstancias motivaron que Universidade de A Coruña, Xunta y Ayuntamiento se reuniesen y admitiesen la necesidad de una reforma integral, según explican fuentes del ANPA. Con ello, se encargó un informe que detallase las obras, del que no conocen ningún avance.

El ANPA reconoce que se han llevado a cabo pequeñas actuaciones, pero que no son suficientes para solucionar todos los percances.

Ponen, como ejemplo, un atasco en un baño detectado a finales del curso pasado y que todavía no tiene solución tras acudir los técnicos y dictaminar que "era más importante de lo que preveían y necesitaba un presupuesto mayor".

Con ello, y debido a que a su alrededor se están desarrollando obras en otros centros como el IES Rafael Dieste o el IES Salvador de Madariaga, reclaman soluciones para estos problemas.

Imagen de las protestas en el CEIP Otero Valcarcel, de Carral. Cedida.

Nuevas protestas en el CEIP Otero Valcarcel, en Carral (A Coruña)

En el área metropolitana, las familias de los alumnos del CEIP Otero Valcarcel, en Carral (A Coruña) siguen reclamando el incremento de profesores especialistas para dar solución a las necesidades del alumnado. Han protagonizado nuevos actos de protesta, de momento sin ningún tipo de solución.

Fuentes de la Consellería de Educación explican a Quincemil que "non hai novidades".