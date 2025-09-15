Cambre (A Coruña) celebra este fin de semana la Open Science 2025 con talleres y espectáculos

Cambre ultima los detalles de la Open Science Cambre (OSC), que se celebrará este fin de semana en el parque de la Iglesia. El evento se ha consolidado como una cita en la que los más jóvenes comparten y viven la ciencia "en primera persona".

Organizada íntegramente por la asociación juvenil XenT D100cia en colaboración con el Concello de Cambre, esta cita es una de las únicas ferias en España gestionada completamente por jóvenes, con un equipo de dirección y mentores que no supera los 23 años.

Un calendario repleto de ciencia

La feria extiende sus actividades a lo largo de tres días, con un horario diseñado para que familias, estudiantes y curiosos de todas las edades puedan participar. Este es el horario, día a día:

Viernes, 19 de septiembre: De 21:00 a 23:00 horas

Sábado, 20 de septiembre: De 12:00 a 19:00 horas

Domingo, 21 de septiembre: De 10:00 a 14:00 horas

El espíritu de Open Science Cambre se rige por consignas disruptivas. Así, está totalmente "prohibido no tocar" para fomentar que los más jóvenes interaccionen con los proyectos, mientras que tampoco se puede no copiar, impulsando la ciencia abierta y la colaboración sin barreras. En la feria, "hecha por jóvenes y para jóvenes", los estudiantes son los protagonistas.

Invitados de lujo para talleres y espectáculos

Uno de los grandes atractivos de esta edición es el cartel de divulgadores expertos que impartirán talleres y espectáculos:

Alba Meijide (Ingeniera en IA) , impartirá el taller La Revolución Creativa , compartiendo su experiencia internacional en sectores como el audiovisual, donde ha participado en producciones como Juego de Tronos o La Sociedad de la Nieve

, impartirá el taller , compartiendo su experiencia internacional en sectores como el audiovisual, donde ha participado en producciones como Juego de Tronos o La Sociedad de la Nieve Bárbara de Aymerich (Doctora en Ciencias y Global Teacher Award 2020) , acercará el mundo de la paleontología y los pigmentos naturales en sus talleres Quiero ser paleontólog@ y Cianotipia

, acercará el mundo de la paleontología y los pigmentos naturales en sus talleres Quiero ser paleontólog@ y Cianotipia David Ballesteros, conocido divulgador y copresentador de televisión (Pim Pam Experimenta), será el responsable de La Cienceneta, un espectáculo que combina ciencia y entretenimiento para todos los públicos.

(Pim Pam Experimenta), será el responsable de La Cienceneta, un espectáculo que combina ciencia y entretenimiento para todos los públicos. Mariña Rodríguez (Bióloga e investigadora predoctoral) , ofrecerá una charla sobre su investigación de nuevos tratamientos para la Enfermedad de Alzheimer.

, ofrecerá una charla sobre su investigación de nuevos tratamientos para la Enfermedad de Alzheimer. Luis Carlos Prado (Profesor de Física en la UB) , desafiará a los asistentes a aprender física de una manera innovadora utilizando sus propios smartphones en su taller Física con móviles

, desafiará a los asistentes a aprender física de una manera innovadora utilizando sus propios smartphones en su taller Física con móviles La feria también contará con la presencia de Noa Viñas, diseñadora de juegos graduada en EE.UU., que presentará sus creaciones de juegos de mesa de temática científica

El Open Science Cambre tiene una clara vocación internacional. Este año participarán centros educativos de Colombia, Ecuador, México y Bolivia, sumándose a la lista de países que han formado parte de ediciones anteriores como Turquía, Inglaterra o Italia.

Los premios, en línea con la filosofía de la feria, no son monetarios sino experienciales. Los ganadores tendrán la oportunidad de asistir a otras ferias científicas de prestigio en Bilbao, Algeciras, Villarreal o incluso encuentros de SOLACYT en Sudamérica.

El cartel de este año es un sello que conmemora los 25 años del Proyecto Genoma Humano. Diseñado con una estética que fusiona el patrimonio cultural gallego y la ciencia universal, rinde homenaje a figuras clave de la genética como Rosalind Franklin, Barbara McClintock, Gregor Mendel y Thomas Hunt Morgan.