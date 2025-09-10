Llega a A Coruña la primera academia docente de alto rendimiento: Campus EDUCA by Víctor Arufe

Este proyecto pionero estará impulsado por EDUCA y ofrecerá un enfoque innovador que combina preparación académica, mentoría personalizada y apoyo emocional, buscando transformar la forma en que los futuros profesores se preparan para superar con éxito el exigente concurso-oposición

Contenido patrocinado

La preparación de unas oposiciones es un camino largo, exigente y, en muchas ocasiones, solitario. Conscientes de ello, el equipo de EDUCA acaba de lanzar en A Coruña el primer Centro de preparación de Oposiciones de Alto Rendimiento en Galicia, un proyecto pionero que busca revolucionar la forma en la que los futuros profesores se enfrentan al concurso-oposición.

Al frente de este proyecto se encuentra EDUCA quien nombró padrino del mismo a Víctor Arufe, por su pasión por la formación continua. Víctor es profesor funcionario y un referente en innovación educativa, nos detalla la filosofía y la propuesta diferencial de esta nueva academia.

El verdadero significado de alto rendimiento

El concepto no es casual: se trata de aplicar al ámbito educativo estrategias similares a las de un centro deportivo de élite. El Campus EDUCA ofrece a cada opositor un plan individualizado basado en sus fortalezas, hábitos, motivación y estilo de vida.

Además, la academia cuenta con material didáctico propio, elaborado por un equipo de profesores expertos, y organiza sesiones con profesionales en activo de contextos muy diversos: desde escuelas rurales hasta centros urbanos o de difícil convivencia. Una visión plural que enriquece la formación del opositor.

Víctor Arufe, padrino y asesor en el exterior de la nueva academia. Cedida

Una necesidad real en Galicia

"Detectamos una carencia en la preparación de oposiciones docentes, faltaba una propuesta que apostase por la excelencia, la cercanía en el trato, la atención personalizada y una serie de servicios extra para el opositor", explica Arufe. Ese fue el punto de partida para poner en marcha un centro que combina rigor académico, mentoría individual y acompañamiento emocional.

Porque preparar una oposición no es solo memorizar un temario: requiere esfuerzo, gestión del estrés, confianza y disciplina. En palabras del profesor: "Nuestros alumnos no son un número más; son diamantes en bruto que debemos pulir".

La experiencia de EDUCA como aval

Este proyecto se enmarca dentro de la trayectoria de EDUCA, una plataforma que lleva años trabajando por la mejora de la calidad educativa en España. Son conocidos por impulsar los Premios EDUCA ABANCA al Mejor Docente de España, considerados los "Goya de la Educación" y respaldados por el Ministerio y las autoridades autonómicas.

A ello se suma su labor editorial, con publicaciones de libros y revistas científicas, y la organización de congresos de referencia, como el Congreso Mundial de Educación, que en su edición más multitudinaria reunió a 1.200 profesionales.

"Siempre hemos buscado la excelencia en lo que hacemos. La preparación de oposiciones era un proyecto en mente desde hace años, pero preferimos esperar a tenerlo todo bien diseñado. Somos alérgicos a la mediocridad", recalca EDUCA.

Temario adaptado y simulacros realistas

Uno de los puntos fuertes del Campus es su temario adaptado a la convocatoria gallega, con legislación autonómica y ejemplos contextualizados. Esto, según Arufe, aumenta significativamente las posibilidades de éxito de los opositores.

Otra de sus señas de identidad son los simulacros reales de examen, que reproducen al detalle las condiciones de la prueba oficial: tiempos, criterios de corrección y defensa individual de la programación y unidad didáctica. "Contamos con la colaboración de inspectores, directores y jefes de estudios que enriquecen la experiencia. El objetivo es que el opositor llegue al día del examen con confianza, sin sorpresas", señala.

Formación integral: más allá del temario

El lema del centro lo resume bien: "Formamos personas, no solo opositores". El programa incluye mentoría, tutorías personalizadas y acompañamiento emocional. Se trabajan la motivación, la gestión del estrés y la autoconfianza, valores imprescindibles para quienes aspiran a convertirse en docentes de referencia.

Este enfoque integral es, según su padrino, una de las grandes diferencias frente a otras academias. "Un buen profesor no solo necesita dominar la teoría, también debe desarrollarse como persona y como profesional completo", insiste.

Modalidades flexibles y espacio innovador

El Campus EDUCA combina formación presencial y online (en directo o diferido), lo que permite llegar a opositores de toda Galicia. Su sede, ubicada en el Centro Comercial Espacio Coruña, ofrece un entorno innovador pensado para el bienestar del alumno, con fácil acceso y parking gratuito.

El alumnado destaca especialmente la cercanía del equipo, la calidad del material y el ambiente de estudio. "Desde el primer día sienten que este es su espacio, no una clase más", subraya Arufe.

Mirando al futuro

Los responsables del proyecto tienen clara su hoja de ruta: a medio plazo, convertirse en la referencia de la preparación de oposiciones docentes en Galicia; y a largo plazo, elevar el nivel de la preparación y, con ello, contribuir a mejorar la calidad educativa en las aulas.

El mensaje final de Arufe es claro: "El éxito depende tanto del esfuerzo del opositor como del acompañamiento que reciba. Nuestro compromiso es multiplicar esas posibilidades de éxito, cuidando a cada alumno de forma individual".

Para más información puedes rellenar el formulario de contacto y el equipo de Campus Educa by Victor Arufe se pondrá en contacto contigo. Además, en su web y redes sociales publicarán activamente información sobre charlas para toda la comunidad educativa - profesores, familias, etc. - que se impartirán en la academia.