La programación de los museos científicos de A Coruña contará con exposiciones, talleres y cine

La Casa de las Ciencias de A Coruña en sus exteriores Quincemil

Con el inicio del nuevo curso, los museos científicos de A Coruña estrenarán una nueva programación educativa con exposiciones interactivas, planetario, talleres científicos, cine y otras actividades.

En los próximos meses, la Casa de las Ciencias, el Aquarium Finisterrae y la Domus acogerán un amplio programa dirigido al público infantil y juvenil de la ciudad en el que se combina la divulgación científica con la experimentación, la tecnología y el aprendizaje activo.

La entrada en todos los casos será gratuíta para los centros educativos de la ciudad. El resto de centros interesados cuentan con tarifas reducidas y opciones de visitas combinadas. Las reservas tendrán que formalizarse en la web municipal de los museos científicos.

El programa educativo de los museos para este curso

En la Casa de las Ciencias habrá sesiones del planetario digital con distintas funciones dependiendo de la edad del público incluyendo Hazelnuts, A gran aventura do Sistema Solar y Astronomía en directo, entre otros.

También habrá exposiciones interactivas sobre fenómenos físicos, astronomía, luz y sonido con las instalaciones Exploratorium, Pitiños, O universo de Fredo, Puro Swing o A astronomía como cha contan.

En la Domus habrá espacios como la miniDomus, acercando la ciencia a través del juego, además de instalaciones como Historia da IA o Emocionarte y el proyecto Talentos inclusivos en colaboración con ASPACE y el CITIC.

También habrá proyecciones dentro del ciclo Claqueta científica, talleres con el Laboratorio Aberto y actividades en el espacio maker@domus.

En el Aquarium habrá un recorrido por sus espacios expositivos, itinerarios educativos sobre biodiversidad, reproducción marina, cambio climático o vida submarina y talleres como As charcas da baixamar, Tiburóns á vista o As focas do acuario,