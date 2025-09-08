Nervios y ganas de volver al cole en A Coruña: "Estaban deseando ver a sus amigos"

Este lunes por la mañana, la imagen protagonista fue la de miles de niños que, acompañados por sus padres, regresaban a las aulas y se reencontraban con sus amigos tras las vacaciones. En total, 302.843 alumnos gallegos han vuelto a clase este 8 de septiembre, y la emoción y los nervios se respiraban desde primera hora a la entrada de coles e institutos de A Coruña.

En el CEIP Eusebio da Guarda desde las 08:00 de la mañana se podía ver a niños y niñas llegando de la mano de sus padres con emoción y ganas a Madrugadores. Más tarde, sobre las 09:00, frente a sus puertas principales y por el paseo Marítimo, se formaron filas de alumnos que esperaban a sus profesores para poder entrar en el centro. La tónica general ha sido la alegría, aunque también ha habido algún lloro.

"Este año nos toca 1º de Primaria, así que estamos en transición desde Infantil a Primaria. Como ya conoce a los compis venía muy contento, aunque a algunos ya los ha visto durante el verano, y sin nervios para él era como un día normal", cuenta Bea, madre de un niño de 6 años.

En contraposición, María, madre de un niño de 6º de Primaria. "Estaba nervioso, no tenía ninguna ganas de volver porque no le gusta nada venir al cole. No quiere acostarse pronto y tener que madrugar, prefería seguir disfrutando del verano con los amigos", dice.

Misma sensación Rebeca, madre de un niño de 5 años. "Estaba súper emocionado, estaba deseando venir al cole. Seguro que si tuviera 15 años no estaría así de emocionado", apunta entre risas. "No le gusta tanto el tema de estudiar, es más el ver a los amigos", añade.

Toca volver a la rutina después de dos meses de vacaciones. "Estaba deseando volver, y los padres también. Se le ha hecho largo el verano", dice riendo Maite, madre de un niño de 2º de Primaria.

"Muchos nervios, después del verano siempre les cuesta arrancar un poquillo, pero con mucha ilusión. Este año la mayor empieza el instituto y ha sido una revolución", señala Luis, quien también es padre de una niña que este año cursará 4º de Primaria.

"El primer día de curso está lleno de emoción desde primera hora"

Una emoción que también se extiende entre el profesorado, que ha recibido con los brazos abiertos al alumnado en esta primera jornada. "El primer día de colegio siempre lo vivimos con mucho entusiasmo e ilusión ya desde primera hora de la mañana. Desde la semana pasada estamos trabajando en hacer todo lo posible para que todo salga bien", ha asegurado María Blanco, directora y orientadora del CEIP Eusebio da Guardia.

Con todo en este primer día será de adaptación: "Los acogemos, nos presentamos, solemos preguntar qué es lo que han hecho durante el verano, jugamos un poquito, aclaramos el material y todo lo que van a necesitar durante el curso, aclaramos la metodología", señala Blanco. Este día suele ser el más ligero del curso. "A partir de mañana poco a poco ya nos vamos acostumbrando a las dinámicas", concluye la docente.