Confirmado por la Xunta: la medida para que las familias gallegas ahorren en material escolar

Las familias de unos 60.000 alumnos gallegos pueden desgravarse un 15% del gasto de libros de texto y material escolar para el curso 2025/26. Esta medida se anunció el pasado mes de mayo por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y entró en vigor el 1 de julio.

Desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, todas las familias gallegas con una renta de entre 10.000 y 30.000 euros por cada miembro podrán desgravarse un 15% de la compra de material escolar para el próximo curso.

Cómo ahorrar en la compra de material escolar para el curso 2025/26

Esta medida impulsada por la Xunta de Galicia ya se adelantó el pasado mes de abril, y fue aprobada en el mes de mayo. Se trata de una iniciativa que busca aliviar la carga económica que supone el inicio del curso escolar para muchas familias.

Desde el 1 de julio, este beneficio fiscal está destinado a familias con rentas per cápita de entre 10.000 y 30.000 euros, un tramo en el que se encuentran muchos hogares que pueden verse afectados por los gastos asociados al material escolar.

Por su parte, aquellas familias con rentas inferiores a 10.000 euros, la Xunta ya cuenta con el programa de préstamo de libros y los cheques. Así, ningún estudiante se quedará atrás por falta de recursos.

Todas aquellas familias que se encuentren en ese límite de renta y quieran acogerse a esta ayuda fiscal en la próxima declaración de la Renta, deben guardar las facturas de sus compras de material escolar desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre.

Estas desgravaciones cuentan con un importe límite de 105 euros por hijo, lo que supone un pequeño alivio para cubrir parte de los gastos derivados del inicio del curso, especialmente en familias con varios hijos en edad escolar.

Cabe señalar que esta deducción se aplica a las familias de niños que cursen etapas obligatorias -Educación Primaria y ESO- tanto en centros públicos como en privados.