Narón (A Coruña) abre el plazo de ayudas para el transporte universitario a la UDC

El Concello de Narón activará el próximo lunes 1 de septiembre el plazo de solicitud de ayudas para el transporte de estudiantes universitarios que se desplazan a diario a las facultades de la Universidade da Coruña (UDC) durante el curso académico 2025-2026.

Estas ayudas cubrirán el 50% del coste de los desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día para el alumnado empadronado en la ciudad y matriculado en cualquiera de los centros del campus coruñés. El Concello destina un máximo de 13.200 euros a esta convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde la apertura del proceso. Las tramitaciones podrán realizarse en el Registro Municipal, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:00, o a través de la Sede Electrónica.

Entre los requisitos establecidos, los solicitantes deberán cumplir con los umbrales de renta fijados para esta convocatoria.