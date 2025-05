Enfoques de premio para la Universidade da Coruña: "El adicto malgasta su vida sin darse cuenta"

La voz suave de una joven expone su "guía práctica para desaprovechar tu vida". Cuando te despiertes enciende el móvil, luego "ignora a los tuyos", no mires a nada más que a la pantalla al caminar por la calle, no hagas ejercicio sino túmbate en el sofá a ver vídeos, concéntrate en piezas de seis segundos en lugar de estudiar más de diez minutos... Así hasta una decena de pasos. "¿Cuántos de estos pasos ya estás siguiendo?", pregunta la misma voz.

Un joven agarra un micrófono, se ajusta unos auriculares y empieza a cantar rap. Perdido se titula el tema. El recitado se dirige "a ti y a tus adicciones, ese hobby inmóvil que tanto impone". Tabaco, alcohol, drogas, apuestas... Negación, incomunicación, aislamiento... “He perdido el sentido y estoy resentido porque creo que me he perdido”.

Dos formas de ver las adicciones en menos de dos minutos; dos enfoques de interpretar sus consecuencias. Corresponden a dos alumnos de la Universidade da Coruña (UDC), Lucía Vázquez Amor y Diego Otero Saavedra, ambos premiados en la categoría de vídeos de Youtube del concurso nacional Adicciones: tu punto de mira, del programa Tu Punto, apoyado por la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (Reups). Ella fue primera, él segundo.

Participaron 340 obras (217 vídeos de Youtube, 65 carteles de Instagram y 58 vídeos de TikTok) presentadas por alumnos de 61 universidades de toda España. El jurado vio en las propuestas coruñesas una visión distinta acerca de las conductas adictivas y sus efectos que merecieron premio.

Los libros y la música como inspiración

Lucía Vázquez, que hoy martes cumple 22 años, estudia Educación Primaria en la facultad de Ciencias de la Educación y cursa su tercer año con una beca Erasmus en Eslovaquia. Admite que ella ha sido “adicta a las redes”, pero desconectó “a tiempo” de ellas salvo de Youtube.

Fotograma del vídeo grabado por Lucía Vázquez Amor. Cedida

"Leí el libro La generación ansiosa y me di cuenta de lo que me estaba pasando. Salí de mis redes, no quería estar enganchada perdiendo las cosas buenas de la vida. Lo peor es que cuando malgastas así tu vida, con adicciones como el móvil y las redes, no te das cuenta de que lo estás haciendo", explica Lucía, que se enteró por casualidad de que existía el concurso, lo grabó con la ayuda de una amiga y hasta el último momento no se atrevió a difundirlo. Premio.

Ella optó por la ironía para contrastar los vicios con los hábitos saludables y provechosos. Diego Otero prefirió ser más directo en su vídeo. Aficionado al cine, a la música y a escribir letras, este estudiante de tercer curso de Comunicación Audiovisual echó mano del ritmo y la voz del rap para acumular adicciones.

"Primero pensé en hacer un corto, pero tenía poco tiempo de metraje. Descarté hacer un rap muy de denuncia social, así que sumé una adicción tras otra para no centrarme en una sola cosa", explica. Coincide con su compañera de la UDC en que "el adicto desperdicia su vida y no ve que es adicto", lo que le lleva “a perjudicar su entorno o a romper amistades", además de causarle "daños a nivel mental". También premio.

Las creaciones de Vázquez Amor y Otero Saavedra "destacan por su compromiso con la promoción de la salud y del bienestar en el ámbito universitario, y son el mejor ejemplo del papel activo que puede desempeñar el alumnado en concienciación social a través de la creatividad", ha resaltado la Universidade de A Coruña.