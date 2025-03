Paderne (A Coruña) logra mantener sus dos escuelas unitarias un curso académico más

Tras el cierre del período de solicitud de plaza, ya es oficial que, tanto el centro educativo de Areas como el de Viñas, contarán con seis alumnos y alumnas cada uno en el próximo curso 2025-2026. Esta media docena de niños y niñas de 3 a 5 años, es el número mínimo con el que la Xunta de Galicia garantiza la continuidad de estos centros rurales.

Así, el Concello de Paderne logra mantener sus dos escuelas unitarias a pesar de que la promoción de buena parte del alumnado actual hacia etapa de Educación Primaria ha puesto en riesgo la permanencia de ambos centros.

El alcalde, Sergio Platas, quiso celebrar el "éxito" de mantener estas escuelas en activo, que suponen "un lujo" para el vecindario de Paderne y de sus alrrededores. En este sentido, el regidor señaló como un aspecto clave la apuesta del Concello de Paderne por añadir el servicio de Madrugadores a la escuela de Viñas, gratuito para las familias y que ya estaba presente en el centro situado en Areas.

Además, el Concello continúa estudiando maneras de reforzar más los servicios de conciliación, un extra a la oferta educativa personalizada que ofrecen las escuelas, con todos los contenidos del currículo de Infantil cubiertos y una atención más pormenorizada con el alumnado y sus familias.

El Concello ha desarrollado una inversión total que estuvo cerca de los 100.000 euros, financiados con fondos propios, y por lo que ambas escuelas disfrutan de una mejor imagen en cuestión de infraestructura y mantenimiento, además de contar con parques infantiles más modernos y seguros.

Esta importante apuesta se engloba dentro del plan de "Educa en Paderne, educa na casa", con el que el Concello de Paderne pretende fomentar la matriculación en los centros del municipio.

Agradecimiento

Más allá de poner en valor a apuesta del equipo de gobierno por la educación, el alcalde quiso hacer partícipe de esta continuidad de las unitarias a todas las personas que se implicaron de manera personal en la causa.

"As nais e pais das unitarias, e en concreto Berta Picado, fixeron un enorme traballo para promocionar estes centros. Tamén ás profesoras e boa parte da veciñanza, que entendeu como un recurso de enorme valor o feito de que Paderne poida contar con dous colexios destas características. Todas e todos foron absolutamente fundamentais para que a nosa campaña #EducaEnPaderneEducaNaCasa acabase este ano do mellor xeito posible. Agora, toca seguir traballando para que a sociedade siga a coñecer as bondades destas escolas e as familias continúen apostando por educar aos fillos e fillas en Paderne”, ha explicado Platas.

El regidor tampoco ha dejado de lado la labor de los medios de comunicación, a los que ha agradecido "o interese e seguimento para dar repercusión a un tema moi importante para Paderne e que cómpre ter no centro do debate diario".