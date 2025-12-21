Recrean cómo era A Coruña antiguamente usando fotos antiguas y la IA

El vídeo nos hace viajar más de 100 años al pasado y descubrir otra época de la ciudad

La Inteligencia Artificial sigue sorprendiéndonos, y esta vez sin salir de casa. El diseñador gráfico Kiko González de Lema publicó ayer un vídeo en YouTube que rápidamente circuló por las redes sociales gallegas, ya que muestra una espectacular recreación de cómo posiblemente era A Coruña a finales del siglo XIX y principios del XX.

Esta obra realizada sin ánimo de lucro y con "fines culturales y educativos", usa fotografías antiguas de la ciudad de cristal y las combina con técnicas de retoque fotográfico con Photoshop, y animación con inteligencia artificial, para generar un viaje en movimiento a la ciudad entre los años 1860 y 1920, es decir, entre 165 y 105 antes del momento actual.

Los primeros momentos del vídeo ya prometen, al mostrarnos cómo una Emilia Pardo Bazán recreada por IA abre un álbum de fotos, a través del cual comienza el viaje por la vieja zona de O Parrote, las etapas de la construcción de la plaza de María Pita o zonas como San Diego, que eran absolutamente rurales y ahora han sido engullidas por la ciudad.

Una espectacular recreación

El trabajo incluso cuenta con una banda sonora realizada con IA, una nueva versión de la popular canción "Vivir na Coruña" de Ana Kiro, pero renovada con la ayuda de las nuevas tecnologías.