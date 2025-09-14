¿Quién está enterrado en San Amaro? Tumbas que hacen del cementerio de A Coruña un espacio monumental

Casi bañado por el océano Atlántico y situado en uno de los extremos de la ciudad de A Coruña desde hace más de 200 años, el cementerio de San Amaro se ha convertido con el paso de los años en un camposanto monumental en el que descansan cientos de figuras relevantes para la historia de Galicia de los siglos XIX y XX.

Dividido en un cementerio religioso, uno civil y uno británico —este último cerrado al público— con un paseo por sus caminos se encuentran nombres que también se repiten en el callejero de la ciudad, ya que aquí yacen grandes personalidades de la política, las artes o la literatura gallegas.

"Es un panteón de ilustres", resume Suso Martínez, guía turístico de la ciudad que durante años llevó a cabo las visitas guiadas en este lugar.

La otra "calle Real" de la ciudad

Entre los primeros nombres que destaca el guía están "las tres columnas del rexurdimento de Galicia: Eduardo Pondal, Curros Enríquez y Manuel Murguía". Los tres escritores descansan eternamente en San Amaro, a diferencia de la autora Rosalía de Castro, quien fue también mujer de Murguía, y que yace en el Panteón de Gallegos Ilustres del Convento de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela.

En el caso de Curros Enríquez, las crónicas de la época, a principios del siglo XX, narran un evento multitudinario con hasta 40.000 personas asistiendo al entierro.

Siguiendo dentro de la literatura gallega, aquí descansa también Francisca Herrera, coruñesa homenajeada en las Letras Galegas de 1987.

Otra autora relevante enterrada aquí es Elisa Lestage, una de las escritoras que publica en el Álbum de la Caridad, una obra con motivo de los primeros Juegos Florales de la ciudad de 1861, en un contexto "en el que solo publicaban machotes".

También está aquí enterrado Wenceslao Fernández Flórez, autor de El bosque animado o Alejandro Pérez Lugín, escritor de La casa de la Troya. "La sepultura de Pérez Lugín tiene una máscara mortuoria, así estilo Agamenón, que la hace el grandísimo escultor gallego Rodríguez Bonome", apunta el guía.

Asimismo, los hermanos Vilar Ponte, Antón y Ramón, ambos fundadores de las Irmandades da Fala, yacen aquí.

Cementerio de San Amaro en A Coruña. Turismo de A Coruña

San Amaro es también el lugar de descanso de Marcial del Adalid, compositor y "uno de los pioneros de la música culta en toda España" y marido de la escritora coruñesa Fanny Garrido. El maestro "Chané", también músico, es otra de las grandes figuras aquí enterradas. "El maestro Castro González, conocido como Chané, es quien musicaliza casi todo lo que escribe Curros", explica Suso Martínez citando Os teus ollos a modo de ejemplo.

Pasando a la pintura, y cerca de la fundación que lleva su nombre, aquí yace Luis Seoane, "pintor universal, galeguista ilustre y uno de los artistas más cosmopolitas y más grandes de Europa y su tiempo". A su lado descansa Francisco Llorens y aquí está también enterrado Román Navarro otro artista gallego.

Al mundo de la política pertenecían otras personalidades enterradas en San Amaro como el alcalde Francisco Mariño, los también regidores Alfonso Molina y Marchesi o el político Juan Fernández Latorre, también editor de periódico.

En otros ámbitos, como el de la pedagogía, destaca María Barbeito, mientras que entre los empresarios Martínez cita a Dionisio Tejero y Pedro Barrié de La Maza. Conchita Picasso, hermana del pintor, también está enterrada aquí. Su muerte precipitó precisamente la salida de la familia de la ciudad y por eso el cementerio forma parte de la Ruta Picasso de la ciudad.

Cementerio de San Amaro en A Coruña. Turismo de A Coruña

Emilio González López, impulsor del Estatuto de Autonomía de Galicia; el médico y político Ramón Pérez Costales o Manuel Lugrís Freire y Andrés Martínez Salazar, presidentes de la Real Academia Galega, son otros nombres que se encuentran en San Amaro.

Muchas de estas tumbas se concentran en la avenida principal del cementerio, que recorre el camposanto desde el portalón para casi desembocar en el mar, en lo que el guía llama "la otra calle Real de A Coruña".

El corazón enterrado que une a A Coruña con Inglaterra

El vínculo entre tierras gallegas y británicas llega hasta las tumbas de este cementerio. Suso Martínez cuenta que la tumba de Juana de Vega, escritora, política y benefactora de la ciudad, es uno de los motivos que llevan a muchos cruceristas ingleses a incluir este lugar entre sus paradas en A Coruña.

Juana de Vega se casó con el general Espoz y Mina en 1821 y ambos estuvieron exiliados en Inglaterra por su apoyo al rey Fernando VII. Durante este tiempo, poetas como Lord Byron o William Wordsworth conocieron al general, a quien admiraban. El segundo de ellos llegó e escribir un romance sobre él, muy conocido en Inglaterra, en el que declara que "en el corazón de Mina late Viriato".

A la muerte del general, este fue enterrado en Pamplona pero su corazón fue entregado a la coruñesa en una caja de plomo negro.

Tras el fallecimiento de Juana de Vega, esta caja se incluyó en su nicho en el que se puede leer "aquí yace Juana de Vega, viuda del general Espoz y Mina, cuyo corazón se halla aquí".

Por este motivo, cuando cruceristas ingleses llegan a la ciudad, muchos de ellos se acercan al lugar en el que descansa el corazón del general protagonista de uno de los poemas de Wordsworth, explica el guía.

Siglos de historia

Su valor histórico, arquitectónico y artístico hicieron en el 2013 que San Amaro pasase a formar parte de la Ruta de Cementerios Europeos, un reconocimiento equivalente al Camino de Santiago, tal y como señala Suso Martínez.

"Aquí encuentras desde megalitos hasta modernismos", explica, poniendo de ejemplo el dolmen con cruceiro de la sepultura del regueifeiro Pena o mausoleo de los Bolívar, obra de Pedro Mariño, autor también del palacio municipal de María Pita.

Como uno de los cementerios más antiguos de Europa, San Amaro es el lugar de descanso eterno de grandes nombres de finales del siglo XIX e inicios del XX, un momento "de esplendor de la ciudad". Más de dos siglos después, se ha convertido ya en un "cementerio histórico y monumental"