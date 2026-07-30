Moncho Núñez, divulgador científico gallego: "Si está cubierto también vamos a poder vivir el eclipse"

El próximo 12 de agosto, gran parte de Galicia será uno de los pocos lugares del mundo desde los que ver el eclipse total de sol. Una coincidencia que supone "un privilegio" en palabras del divulgador científico Ramón 'Moncho' Núñez Centella. En la Península Ibérica el último que se pudo ver fue hace unos 114 años.

El experto y autor del libro Eclipses. Historia y ciencia de la ocultación extemporánea del sol, incide en que más allá de ver el fenómeno, esta será una experiencia sensorial, incluso si se nubla.

En Galicia habrá franjas donde se verá el eclipse total y en otras solamente parcial. ¿Cambia mucho la experiencia?

No tiene nada que ver un eclipse total con un eclipse al 99% de la totalidad. La diferencia es fundamental porque el sol es tan luminoso que, aunque solo quede visible un 1%, ya basta para que sea de día. Habrá menos luz, pero no lo vamos a distinguir de un día que esté muy oscuro. En los sitios en donde la eclipse sea total, va a oscurecerse hasta poder ver algunas estrellas, va a bajar la temperatura y se va a levantar un vientecillo.

Es una auténtica experiencia inmersiva. No es solo ver el eclipse, es experimentarlo, es sentirlo. Y eso es completamente distinto si donde estás es total o parcial.

¿También habrá diferencias dentro de la franja de totalidad?

Dentro de la banda de eclipse total, la duración de esa fase en la que el disco solar está tapado por completo varía según te vas acercando al centro de la franja, donde la duración es máxima. En los bordes la duración es de pocos segundos. En localidades como A Coruña la duración de la fase total va a ser del orden de un minuto y pico.

Mapa del recorrido que hará el eclipse en Galicia. Xunta de Galicia

¿Durante ese minuto y algo, qué va a pasar concretamente?

El disco lunar va a ocupar y tapar completamente el disco del sol. Si tenemos un cielo despejado, vamos a poder ver una cosa que no hemos visto nunca, que es la corona solar. Es lo que da origen a que los niños, o todos, cuando pintamos el sol, pintamos un redondel y le ponemos unos rayos que salen. Esos rayos no se ven en un día normal porque la fotosfera tiene una intensidad tremenda. Sin embargo, en un eclipse sí que se ven.

Podemos ver también otros detalles. Uno se llaman las perlas de Baily. Cuando empieza a entrar en la totalidad y después al salir, al pasar los rayos de sol por las montañas de la luna, se ven como unos puntitos de luz que aparecen y desaparecen y que el astrónomo llamó perlas. Otro detalle que puede verse a veces es el efecto de anillo de diamante, cuando en la fase inicial o final se produce un destello luminoso en el borde del disco solar. Esas cosas son las que veríamos si está despejado.

¿Y si está nublado, merecerá la pena?

Si está cubierto también vamos a poder vivir el eclipse. Porque va a oscurecer, se va a poner como si fuera de noche, se va a enfriar la temperatura y se va a levantar un pequeño viento y los animales, si estamos en el campo, van a saber que eso está pasando. Y al cabo de unos minutos se va a hacer de día otra vez.

Que pase un eclipse total en el sitio donde tú estás, eso es un privilegio Moncho Núñez, divulgador científico

¿La hora a la que veremos el eclipse en Galicia, será beneficiosa o es demasiado tarde en el día?

Si el sol está más alto, el eclipse es más impresionante. Sin embargo, en este caso, después de pasar el eclipse todavía faltará más de una hora para la puesta de sol. Y para mayor gloria astronómica de esa noche, tendremos las lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de estrellas.

El fenómeno en total dura casi dos horas. ¿Cómo se va a desarrollar?

Se parece más a lo que hemos vivido en un eclipse parcial. Lo que vemos con las gafas puestas, siempre con ellas puestas, es que al sol le va faltando un cachito y que ese cachito poco a poco va aumentando y disminuye la luminosidad total, como dije antes. Eso se nota poco. Te enteras de que se está eclipsando porque miras con las gafas y ves que le falta un trozo. Cuando termina la fase total, se va descubriendo el sol por el otro lado, según va pasando la luna.

Lo que importa es ver la fase total. El eclipse parcial ya lo hemos visto todos muchas veces, pero el total, que pase en el sitio donde tú estás, eso es un privilegio.

Horas del eclipse en A Coruña Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

¿Qué recomiendas a la gente para que se prepare antes del 12 de agosto?

Es bueno escoger un sitio que tenga el horizonte del oeste/noroeste libre de obstáculos. Después pensar en la vuelta. La gente que lo ha vivido te dice que lo mejor es el espectáculo y lo peor el regreso.

En tercer lugar, si me lo permites, que lean algo sobre el eclipse. Hay varios libros, no solamente el que escribí yo, para todos los gustos. Cuanto más sepas de una cosa, más disfrutas del evento.

Portada del libro 'Eclipses' de Moncho Núñez. Cedida

Tu libro 'Eclipses' va por la segunda edición. En él explicas este fenómeno a lo largo de la historia. ¿Cómo ha evolucionado nuestra forma de entender los eclipses?

Las vivencias de los pueblos han evolucionado desde una primera reacción de temor, porque lo que estaba sucediendo estaba amenazando su vida. Sabían que le debían al sol la luz que te ilumina el día, el calor y la vida.

La gente estaba acostumbrada a que el sol se ponga todos los días por allí y mañana saliera por allá. De eso estamos todos seguros. Pero que se vaya el sol fuera de hora, eso es que algo raro está pasando. Entonces la gente creaba mitos y leyendas.

¿Como cuáles?

Creían que un demonio estaba devorando el sol y montaban ritos para espantar a ese demonio. Tiraban al aire flechas o piedras, boomerangs los australianos y gritaban y hacían sonar tambores y gongs. Afortunadamente los ritos funcionaban y el sol volvía.

Poco a poco los astrólogos y después los astrónomos, que estudiaban el universo e inventaron las constelaciones, se dieron cuenta de la existencia de los planetas que se movían y también de que los eclipses ocurrían.

¿Había registros?

Los babilonios, por ejemplo, seis siglos antes de Cristo, dejaron constancia en tablillas de arcilla de cuando tuvieron lugar todos los eclipses de luna durante los 29 años del reinado de Nabucodonosor II, que fue muy famoso por hacer los jardines colgantes de Babilonia. Al registrar los eclipses llegaron a observar que había una periodicidad y llegaron a predecir los eclipses de luna.

Desde entonces, y dependiendo de las culturas, se fue avanzando en la comprensión del fenómeno.

¿Cuándo se entendió el fenómeno astronómico?

Modelos para explicar los movimientos de los planetas ya los hubo desde la antigüedad. Ptolomeo explicaba los eclipses, pero una explicación, redonda y precisa, no tuvo lugar hasta la revolución científica, cuando Tycho Brahe, Kepler, Galileo y por fin Newton nos dieron un modelo muy preciso para comprender los movimientos dentro del sistema solar.

Halley, famoso por el cometa, fue de las primeras personas en el mundo que hizo un mapa de sombra de un eclipse antes de que ocurriera en Inglaterra en 1715. Creo que el error en el tiempo no fue ni de 30 minutos. Desde entonces, la ciencia progresó dando explicaciones racionales.

¿Hoy en día queda algo de ese misticismo que acompañó a los eclipses?

Quiero pensar que no. Pero si hay terraplanistas, puede haber de todo.