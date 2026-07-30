La Domus de A Coruña incorpora cinco experiencias interactivas para descubrir la Inteligencia Artificial

La Domus amplía su oferta divulgativa con cinco nuevos módulos dedicados a la inteligencia artificial, una propuesta con la que el museo busca acercar esta tecnología al público a través de juegos y experiencias participativas. El proyecto se desarrolla con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Las nuevas instalaciones permiten experimentar con distintos usos de la IA en campos como el arte, la biología o el aprendizaje automático. La idea es que visitantes de todas las edades puedan comprender de forma práctica cómo funcionan estas herramientas y cuál es su impacto en la vida cotidiana.

Uno de los espacios, Historia de la IA, recorre los principales hitos de esta disciplina mediante una pantalla táctil con una línea del tiempo interactiva. El visitante puede desplazarse por distintas etapas y descubrir cómo la inteligencia artificial ha ido transformando la manera de trabajar, comunicarse o aprender.

Otro de los módulos, Emocionarte, propone seleccionar tres emociones y observar cómo un sistema de IA generativa las convierte en una composición artística abstracta. La experiencia pretende mostrar la relación entre creatividad y algoritmos.

La vertiente científica está representada por Diseña una proteína, un juego de estilo arcade que explica el papel de la inteligencia artificial en la investigación biomédica y en el desarrollo de nuevas proteínas con posibles aplicaciones en laboratorio.

La exposición también incluye El espejo eres tú, donde la silueta del visitante se transforma en un soporte visual sobre el que aparecen vestimentas tradicionales de diferentes épocas y culturas, y Redes en juego, un espacio dedicado a comparar el aprendizaje del cerebro humano con el de las redes neuronales artificiales a la hora de reconocer patrones.