Un mes para el eclipse en A Coruña: guía completa de dónde verlo, a qué hora y consejos para disfrutarlo

Falta apenas un mes para que el cielo de A Coruña se apague durante algo más de un minuto. Pero la cuenta atrás comenzó hace mucho tiempo. Meses, incluso años, llevan las administraciones preparando un dispositivo especial para el que será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes que vivirá Galicia en siglos.

El próximo 12 de agosto de 2026, un eclipse total de sol cruzará el norte de España justo al atardecer. Durante unos instantes, la luna ocultará completamente el sol y el día se convertirá en noche. Una imagen que millones de personas viajarán para contemplar y que tendrá en A Coruña uno de sus escenarios privilegiados, con la silueta de la Torre de Hércules como una de las estampas que promete dar la vuelta al mundo.

No es casualidad que todas las administraciones lleven meses organizándose. El Gobierno de España, la Xunta de Galicia y el Concello de A Coruña han lanzado herramientas específicas para ayudar a vecinos y visitantes a preparar ese día.

El Ministerio de Ciencia ha desarrollado un visor interactivo que permite comprobar, utilizando la cámara del teléfono móvil, si desde el lugar en el que te encuentras tendrás una visión despejada del eclipse. La herramienta incorpora además una cuenta atrás con el tiempo exacto que falta para el fenómeno.

La Xunta también ha habilitado una guía elaborada por especialistas con toda la información necesaria para disfrutar del eclipse con seguridad, mientras que el Concello de A Coruña ha desarrollado mapas interactivos con las zonas de observación recomendadas en la propia ciudad y un mapa de sombras que permite identificar los lugares donde edificios o montes impedirán contemplarlo.

En total, 59 municipios coruñeses podrán disfrutar del eclipse total. Estos son A Capela, A Coruña, A Laracha, Abegondo, Aranga, Ares, Arteixo, Arzúa, As Pontes de García Rodríguez, As Somozas, Bergondo, Abetanzos, Boimorto, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coirós, Coristanco, Culleredo, Curtis, Fene, Ferrol, Frades, Irixoa, Malpica de Bergantiños, Mañón, Melide, Mesía, Miño, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, O Pino, Oleiros, Ordes, Oroso, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Santiso, Sobrado, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Valdoviño, Vilarmaior y Vilasantar.

Mapa del recorrido que hará el eclipse Xunta-Google

Mientras que el resto de la provincia también podrá contemplarlo, aunque de forma parcial.

Los mejores lugares para verlo en A Coruña

El sol estará muy bajo sobre el horizonte oeste-oeste noroeste cuando llegue el momento de la totalidad. Por ello, la recomendación de los expertos es escoger un lugar elevado o abierto, sin edificios, árboles o montes delante.

El Concello de A Coruña instalará tres grandes espacios de observación:

Portiño

Parque de Bens

Monte de San Pedro

Estos puntos contarán con un dispositivo especial de movilidad y aparcamientos disuasorios.

Además, cada barrio dispondrá de un espacio recomendado para observar el eclipse y habrá un punto adaptado para personas con movilidad reducida. Entre las 46 ubicaciones que el Ayuntamiento considera especialmente adecuadas figuran: Parque Adolfo Suárez, Maestranza, Parque Europa, Torre de Hércules, Parque Torre-Adormideras, Monte de San Pedro, Parque de Bens, Penamoa, Parque Novo Mesoiro, Castro de Elviña, Xuxán, Campus de A Zapateira y de Elviña, Ánimas-Plaza del Emigrante, Parrote, As Lagoas, Labañou, Sindicatos Sector 7, Parque de Oza, Aparcamiento Monelos, Aparcamiento Inés de Ben, Parque Carlos Casares, Parque San Diego, Mirador Os Castros, Centro Ágora, Mercado de MOnte Alto, Mariñeiros, Plaza Santiago Casares Quiroga, Durmideiras, Monte Alto-San Xosé. Así como diversos puntos desde el Paseo Marítimo.

Todos estos potenciales puntos de observación figuran en el mapa interactivo del Concello de A Coruña en el que también se puede observar desde que donde vas a tener mejor visión.

¿A qué hora será el eclipse?

Horas del eclipse en A Coruña Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

En A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31 horas de la tarde. El momento más esperado llegará entre las 20:28 y las 20:29, cuando el sol quede completamente oculto durante 1 minuto y 16 segundos. El fenómeno finalizará a las 21:22 horas.

Durante ese tiempo el eclipse atravesará todas sus fases hasta alcanzar la totalidad, instante en el que el cielo se oscurecerá por completo pese a encontrarnos todavía en pleno atardecer.

Cómo ver el eclipse sin dañar la vista

Los expertos recuerdan que mirar directamente al sol sin protección puede provocar lesiones irreversibles en la retina.

Foto de archivo de una madre y una hija viendo el eclipse Xunta

Por ello recomiendan utilizar exclusivamente gafas homologadas con certificación ISO 12312-2, adquiridas en establecimientos de confianza.

No sirven gafas de sol, radiografías, CDs, cristales ahumados ni ningún otro método casero.

Si se utilizan prismáticos, telescopios o cámaras, estos deberán incorporar filtros solares específicos colocados delante del objetivo.

Solo será seguro quitarse las gafas durante el escaso minuto en el que el sol permanezca completamente oculto por la Luna. En cuanto reaparezca el primer destello solar, habrá que volver a colocárselas inmediatamente.

"Gemelo solar" con el fin de evitar aglomeraciones

Desde los Museos Científicos Coruñeses lanzan una recomendación sencilla que puede ahorrar muchos desplazamientos el día del eclipse.

El responsable de los museos, Marcos Pérez Maldonado, recomedaba hace unas semanas que el próximo 29 de julio se producirá un "gemelo solar": entre las 20:28 y las 20:29 el sol ocupará exactamente la misma posición que tendrá durante el eclipse.

Por ello anima a los ciudadanos a salir ese día por su barrio y comprobar desde qué punto se ve mejor el horizonte oeste, evitando así desplazarse el 12 de agosto a zonas que previsiblemente estarán masificadas.

Programación especial en María Pita

El Concello acompañará el eclipse con una programación cultural específica.

Entre las actividades previstas destacan una actuación de Los Satélites en la plaza de María Pita y un concierto especial de la Banda Municipal de Música, que interpretará bandas sonoras inspiradas en el espacio y la exploración del universo.