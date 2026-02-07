El Muncyt de A Coruña celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con actividades gratuitas

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) celebrará durante este mes de febrero distintas actividades gratuitas por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Habrá charlas, talleres, espectáculos y visitas guiadas extraordinarias que pongan el foco en la contribución de las mujeres al mundo de la ciencia a través de las piezas expuestas en el museo.

Las primeras actividades arrancarán la semana del 11 de febrero en colaboración con la Universidade da Coruña. Científicas, ingenieras, profesoras e investigadoras de la Facultad de Informática y del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil y del grupo gCons de la Universidade da Coruña impartirán charlas y talleres.

El objetivo es despertar vocaciones científicas y tecnológicas, sobre todo entre las niñas. Las charlas se podrán seguir en directo en el canal de YouTube de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT.

El sábado 14 de febrero, a las 11:30 horas, la compañía BigVan Ciencia, especializada en comunicación científica para todos los públicos, explicará términos como la materia oscura, las energías renovables o el descubrimiento del ADN, todo ello centrándose en dar a conocer a científicas e inventoras en su espectáculo Orilo y Arlequina y las grandes científicas.

En el contexto del ciclo de conferencias CORBI, Verónica Bolón, profesora titular de universidad en el Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información de la Universidade da Coruña, investigadora en el Centro de Investigación TIC (CITIC) y Premio Nacional de Investigación María Andresa Casamayor en 2024, impartirá el miércoles 25 a las 19:30 horas una charla para dar a conocer referentes femeninos en distintos ámbitos de la ciencia.