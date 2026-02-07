La feria científica Isabel Zendal cita en A Coruña a más de 2.000 personas

Más de 2.000 personas han acudido este sábado a la sesión matinal de la 8ª edición de la feria científica Isabel Zendal que se celebró en el Aquarium Finisterrae de A Coruña con talleres y charlas divulgativas sobre el mundo marino. La feria continuó esta tarde.

La programación incluye juegos y experimentos organizados en un encuentro a cargo de UDCiencia d+i , el grupo de divulgación de la Universidade da Coruña, en colaboración con el Concello.

Las personas asistentes pudieron conocer mejor el mundo marino acercándose a la diversidad de algas de la costa gallega, las habilidades de los pulpos gracias a su genética y aprender sobre su evolución. Las actividades están dirigidas por profesorado y alumnado de la UDC. La feria también incluyó propuestas sobre la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de Isabel Zendal.