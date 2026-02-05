El CITIC de A Coruña lidera un proyecto europeo sobre el impacto ambiental y biomédico de fluidos Cedida

El CITIC de la Universidad de A Coruña lidera un proyecto europeo que impulsa la simulación de fluidos complejos para proteger el medio ambiente y mejorar la salud. El proyecto, coordinado por la investigadora María González Taboada, busca desarrollar nuevas estrategias numéricas para entender y predecir cómo se comportan los fluidos no newtonianos en materiales porosos, como rocas o tejidos biológicos.

Según explican, este tipo de fluidos, que incluyen desde mezclas viscoelásticas hasta fluidos con propiedades que cambian con el tiempo, son difíciles de estudiar, pero su análisis es fundamental para múltiples campos científicos e industriales.

Los avances que aporta el proyecto InNoPor, del programa Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), serán clave para optimizar procesos energéticos, mejorar técnicas de remediación ambiental —es decir, las acciones destinadas a limpiar y restaurar lugares contaminados para proteger la salud y el entorno— y anticipar fenómenos naturales como la dispersión de ceniza volcánica o el flujo de coladas de lava. Además, el proyecto tendrá impacto en aplicaciones biomédicas, por ejemplo, en la administración eficiente de medicamentos en tejidos complejos.

El consorcio internacional, formado por ocho instituciones de Europa y América, trabajará conjuntamente durante los próximos años para diseñar modelos matemáticos y algoritmos más precisos y robustos. Se desarrollará un software de código abierto que integrará estos avances y se validará con datos reales, como los flujos de lava ocurridos en La Palma en 2021. Asimismo, el proyecto contempla estudiar fenómenos que involucran múltiples fases y efectos térmicos, lo que abrirá la puerta a aplicaciones aún más complejas.

Las entidades que participan en este proyecto son la University of Strathclyde (Reino Unido), RWTH Aachen (Alemania), Kiel University (Alemania), WIAS Berlin (Alemania), IGME-CSIC (España), Universidad de Concepción (Chile) y Universidad del Bio-Bio (Chile).