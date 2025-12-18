El Muncyt organiza en A Coruña actividades por Navidad: este es el programa

Desde el 20 de diciembre y hasta el próximo 4 de enero, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) organiza en A Coruña un completo programa de actividades por Navidad. Durante unas dos semanas, el museo acogerá talleres especiales, yincanas y visitas guiadas.

Así, en estas fechas, habrá talleres infantiles todos los días a las 11:15 horas en los que se podrá acceder al gabinete de curiosidades del Museo en el que probar actividades de distintas áreas o jugar con juegos XL de construcción, del sistema Lupo o de las Cúpulas de Leonardo.

También todos los días se celebrará la yincana Gabinetes de curiosidades: un mundo mágico y misterioso con un juego de pistas en equipo para recorrer las piezas del museo y descubrir sus "cuartos de maravillas", su importancia para el origen de los museos y conocer objetos de las áreas naturalia, artificialia, exótica y scientífica.

Por otra parte, se organizarán visitas guiadas para conocer los inventos y descubrimientos que se explican en el museo. Las visitas incluyen un juego de pistas y una actividad experimental.

Programación completa

Talleres infantiles. Sábados y domingos y a diario en Navidad (consultar días de cierre del museo) a las 11:15 horas. Público infantil (6-12 años).

Adornos navideños: Los fines de semana previos a la Navidad (días 6, 7, 13 y 14), se podrán crear diversos tipos de adornos navideños y pequeños juguetes por medio de manualidades, papiroflexia, pequeños circuitos eléctricos, etc. Se podrá colaborar en la propia decoración del museo.

Gabinete de curiosidades: Del día 20 al 28, se podrá conocer el gabinete del museo, en el que probar instrumentos y llevar a cabo actividades propias de cada área de estos cuartos de maravillas: juguetes precinema, observaciones con microscopios, crear fósiles, etc.

Juegos XL: Del 30 al 4 de enero, talleres con los juegos de construcción de gran tamaño del sistema Lupo o las Cúpulas de Leonardo para poner en práctica de manera divertida construcción, equilibrio, funcionalidad y diseño, además de aprender sobre historia y arte.

Yincanas familiares. Sábados a las 13:15 y 18:00 horas., domingos a las 13:15 horas. En Navidad, a diario a las 13:15, 16:00 o 18:00 horas., según horario de apertura. Público familiar (6-12 años). Acceso a través de los dispositivos móviles de los participantes.

Yincana “Navidad en el MUNCYT”. Días 6, 7, 13 y 14. Juego de pistas en equipo para descubrir curiosidades y aprender historia de la ciencia y la tecnología más navideñas del museo.

Yincana “Gabinetes de curiosidades: un mundo mágico y misterioso”. Del 20 de diciembre al 4 de enero. Juego de pistas en equipo en el que descubrir qué fueron los "cuartos de maravillas", su importancia para el origen de los museos o qué significan sus categorías naturalia, artificialia, exótica y scientifica.

Cortocircuitos y visitas familiares. Sábados, domingos y a diario en Navidad a las 12:30 horas, sábados sesión adicional a las 17:00 horas. Público general y familiar (edad recomendada a partir de 6 años).