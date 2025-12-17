El coruñés César de la Fuente logra su primer doctorado Honoris Causa a los 39 años

El científico coruñés César de la Fuente Núñez ha conseguido a los 39 años su primer doctorado Honoris Causa, un reconocimiento que ha calificado como "surreal y emocionante".

La distinción le ha sido concedida por la Universidad de León, institución en la que se formó, y supone un nuevo hito en una trayectoria marcada por la excelencia científica y el impacto internacional.

"Este reconocimiento es de mi equipo, que trabaja incansablemente usando la IA para acelerar el descubrimiento de antibióticos y combatir a las superbacterias, uno de los mayores desafíos de la humanidad", expresó el investigador en un mensaje de agradecimiento tras conocerse la decisión del claustro universitario.

El Claustro de Doctores de la Universidad de León aprobó este miércoles por asentimiento la concesión del grado de Doctor Honoris Causa a César de la Fuente Núñez, egresado de la ULE y catedrático en la University of Pennsylvania (Estados Unidos), y al ingeniero leonés Sergio Boixo Castrillo, director de computación cuántica de Google.

Con esta aprobación se culmina un procedimiento que ya había logrado la unanimidad del Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre, en reconocimiento a la brillante trayectoria académica y al prestigio internacional de ambos investigadores.

Claustro de Doctores Universidad de León

La ceremonia solemne de investidura se celebrará previsiblemente el próximo 13 de febrero, en un acto académico en el que la Universidad de León incorporará a su claustro de Doctores Honoris Causa a dos figuras de primer nivel científico, ambas con una destacada vinculación con la institución.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, subrayó que la ceremonia "simboliza el reconocimiento unánime de la institución al talento y a la excelencia científica de Sergio Boixo y César de la Fuente".

A su juicio, su incorporación como Doctores Honoris Causa "es un auténtico lujo para la ULE y un referente para toda la comunidad universitaria".

¿Quién es César de la Fuente?

Nacido en A Coruña en 1986, César de la Fuente Núñez lidera el "Machine Biology Group" en la University of Pennsylvania, un equipo pionero a nivel mundial que combina biología, ingeniería e inteligencia artificial para diseñar nuevos fármacos mediante tecnologías computacionales.

Sus investigaciones se centran especialmente en el desarrollo de medicamentos capaces de combatir infecciones resistentes y otras enfermedades, con el potencial de salvar millones de vidas.

Licenciado en Biotecnología por la Universidad de León y doctor en Microbiología e Inmunología por la University of British Columbia (Canadá), el investigador ha realizado estancias en centros de referencia como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y es autor de cerca de un centenar de artículos científicos.

En marzo de 2024 fue nombrado Alumni Destacado por la ULE y meses después la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales instaló una placa en su honor en el Laboratorio Ambiental.

A lo largo de su carrera, los resultados de sus investigaciones han recibido numerosos reconocimientos. En 2019, el MIT Technology Review lo señaló como uno de los innovadores más importantes del mundo por "digitalizar la evolución para crear antibióticos mejores", y en 2021 fue galardonado con el Premio Princesa de Girona de Investigación.

Con estos nombramientos, la Universidad de León refuerza su compromiso con la excelencia científica y el reconocimiento del talento investigador con impacto global, elevando a 59 el número de personas distinguidas con el doctorado Honoris Causa por la institución.