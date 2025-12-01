A Coruña acoge una cita europea sobre avances en baterías y transición energética

A Coruña se convertirá los próximos días 11 y 12 de diciembre en un punto de encuentro internacional para el almacenamiento de energía, con la llegada de más de 70 expertos y expertas de universidades y centros de investigación de prestigio que participarán en la reunión semestral de la red europea Alistore-ERI.

El encuentro está organizado por el CICA (Centro Interdisciplinar de Química y Biología), la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia y la Cátedra Resonac-UDC de la de la Universidade de A Coruña, bajo la coordinación de Israel Temprano, investigador Beatriz Galindo en el grupo LISTE (Laboratorio de Investigación de Sistemas para la Transición Energética) y director de dicha Cátedra, que forma parte de la red europea Alistore-ERI.

Contenidos de las jornadas

El evento, que tendrá lugar en la Rectoría de la Universidad, servirá como punto de encuentro entre personal investigador, alumnado y empresas, con el objetivo de compartir los avances científicos más recientes en baterías y materiales para la transición energética.

El programa incluye la presentación de las actividades de la red Alistore-ERI desarrolladas, una evaluación de los progresos de estudiantes de doctorado que investigan nuevas generaciones de baterías, materiales más seguros y sistemas sostenibles de almacenamiento eléctrico, así como conferencias de personal experto internacional sobre interfaces electroquímicas, baterías de sodio y potasio, electrolitos sólidos y modelización atomística de materiales.

La primera jornada también acogerá una sesión industrial con las principales entidades del sector en la región —entre ellas Resonac, CETIM, Ferroglobe, INL y CTAG— para compartir innovación y retos tecnológicos.

Ciencia para toda la sociedad: 'Ciencia en Movimiento'

En paralelo al encuentro científico, el CICA y la Cátedra Resonac-UDC se unen en la organización del evento satélite 'Ciencia en Movimiento', un programa de actividades divulgativas gratuitas que consistirá en charlas de personal experto en un formato cercano y accesible, y talleres familiares en la Biblioteca Durán Loriga, con experimentos y demostraciones sobre cómo funciona el almacenamiento energético.

La programación completa de las actividades divulgativas será anunciada próximamente.