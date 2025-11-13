La Universidad de Santiago sintetiza por primera vez un compuesto bioactivo desde el metano

Un equipo liderado por el investigador Martín Fañanás, del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ha conseguido sintetizar un compuesto bioactivo, el dimestro (utilizado en terapia hormonal), partiendo directamente de metano como materia prima.

Tal y como ha trasladado la USC, se ha desarrollado un "método innovador" que permite transformar el metano y otros componentes del gas natural en bloques de construcción versátiles para la síntesis de productos como fármacos.

Esto, señala, "ilustra el potencial de la nueva metodología para crear moléculas complejas y valiosas a partir de una materia prima simple, abundante y de bajo coste".

Según la USC, la estrategia se centra en una reacción conocida como 'alilación', que consiste en acoplar una pequeña asa o estructura química a la molécula de gas.

Este anclaje actúa como un intermediario versátil que permite, en pasos posteriores, construir una "amplia gama" de productos finales.

En ese sentido, el principal obstáculo para lograr esta reacción con gases era la tendencia del sistema catalítico de generar subproductos de cloración no deseados, lo que arruinaba el proceso. Para superarlo, el equipo desarrolló un catalizador "a la carta".

Además de su eficacia, el método destaca por su "sostenibilidad", ya que utiliza hierro, un metal abundante, barato y mucho menos tóxico que otros metales preciosos comúnmente utilizados en catálisis.