Santiago de Compostela albergará la segunda fábrica de IA de toda España: "Es algo muy histórico"

En octubre el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) recibía una de las noticias más importantes de su historia: será la sede de una nueva fábrica europea de inteligencia artificial y pondrá a Galicia en la élite europea en este ámbito.

Se trata de un hecho histórico, pues esta nueva factoría será la segunda en España, más concretamente se une al Barcelona Supercomputing Center, y se sumará a un total de trece factorías con sede en doce países europeos.

De esta forma, con esta nueva concesión, Alemania, España y Polonia serán los tres únicos países que cuentan con dos fábricas de IA en su territorio, algo que supone situar a Galicia en una posición relevante en el ámbito de las tecnologías profundas y la biotecnología.

Para Lois Orosa, director científico del Cesga, se trata de "algo moi histórico" tanto para el centro, como para Galicia y España.

"Desde esta factoría van darse servizos non só a Galicia e España, senón a toda Europa. É dicir, pode ser unha porta a Europa para as empresas galegas e para as universidades galegas", explica Lois.

Pero el centro no solo dará servicios, también podrá recibirlos y de manera gratuita.

"Serve para que os organismos e empresas que teñen moito coñecemento de intelixencia artificial dean este servizo a través da factoría e, para os que necesitan estes servizos, poidan acceder a eles de maneira gratuíta e establecer colaboracións cos que van usalos", aclara Lois.

"Desde esta factoría van darse servizos non só a Galicia e España, senón a toda Europa. É dicir, pode ser unha porta a Europa para as empresas galegas e para as universidades galegas" Lois Orosa, director científico del Cesga

El Cesga, junto con el Centro Superior de Investigación Científicas (CSIC), presentaron el pasado mes de junio su candidatura para acoger esta infraestructura que cuenta con la participación de socios clave, incluyendo las tres universidades públicas gallegas.

También cuenta con el apoyo de varios centros de investigación de la Red CIGUS, así como el Hub Europeo de Innovación Digital DATAlife y el centro tecnológico Gradiant, entre otros agentes del sistema de I+D+i gallego.

En total, se investirán 83 millones de euros, de los cuales 24 millones de euros serán por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España dentro del programa Red Española de Supercomputación (RES). A esto se le suma la aportación de 41 millones de euros de la EuroHPC JU, así como los 17 millones del apoyo de la Xunta de Galicia.

Eloísa del Pino, presidenta del CSIC, destacó tras el anuncio que con esta nueva infraestructura, el CSIC "refuerza sus capacidades en el desarrollo de servicios científicos de alto valor añadido, aprovechando al máximo el ecosistema científico de datos generado por la institución".

El centro contribuirá también, de manera fundamental, con su experiencia de formación, en la diseminación de resultados científicos, y en su explotación y transferencia hacia la sociedad. Se estima que de su pistoletazo de salida a lo largo del año 2026.

Única factoría europea especializada en 1HealthIA

Una factoría de inteligencia artificial, explica Lois, está pensada para ser espacios en los cuales se diseñan, prueban e implementan soluciones de inteligencia artificial.

Es un concepto ideado por la Unión Europea, según aclara Lois, y que forma parte de su plan para conseguir "unha maior soberanía tecnolóxica en Europa".

Para conseguir esto, la nueva factoría de IA de Santiago se aposentará en tres componentes principales. Uno será mediante el supercomputador optimizado para la inteligencia artificial que, en el caso del Cesga, se encontrará en el nuevo edificio del centro en el Polígono da Sionlla, "unha empresa clave para esta fábrica", menciona Lois.

El segundo punto es que contará con una serie de servicios especializados en IA y que estarán dirigidos especialmente a pequeñas y medianas empresas, pero también se dará servicios a otras empresas, administraciones, universidades o centros tecnológicos.

Recreación de la nueva sede del Cesga. Cedida

"Son do máis variado e cobre todo o espectro de servios que poden necesitar aplicacións innovadoras de intelixencia artificial", añade Lois.

Un tercer y último componente se basa en el desarrollo de una plataforma que tiene como objetivo investigar y desarrollar la infraestructura de inteligencia artificial que formará parte del Centro de Supercomputación Europeo en los próximos años, "esta última parte é máis de investigación sobre a propia infraestrutura de computación", menciona el director.

El Cesga estará centrado, entre otras áreas, en el ámbito de la innovación con servicios precomerciales. "Son servizos que tamén se darán a empresas e axudarán a estas a innovar a través dos seus modelos de negocio, en lanzar novas liñas. Cada empresa é un mundo, entón hai múltiples posibilidades", menciona Lois.

La del Cesga será la única factoría europea que estará especializada en un ámbito concreto, en el 1HealthAI. Lois Orosa explica que este es "un concepto da Organización Mundial da Saúde que se refire á saúde humana, animal e ambiental, todo xunto como un único concepto".

De esta manera, la factoría abordará servicios como temas de seguridad, privacidad o el desarrollo y formación de talento.

"Nesta factoría haberá unha parte relevante de formación á xente para que se especialice en temas de intelixencia artificial ou para introducila no mundo da IA con diferentes solucións" Lois Orosa, director científico del Cesga

"Nesta factoría haberá unha parte relevante de formación á xente para que se especialice en temas de intelixencia artificial ou para introducila no mundo da IA con diferentes solucións", destaca Lois.

Esta nueva fábrica, aparte de significar un hito histórico científico y tecnológico, también se traducirá en la creación de empleo. El director del CESGA menciona que, a pesar de que en los próximos meses se sabrá más en concreto, podremos estar hablando de cerca de 100 personas que serán contratadas de manera directa.

"A través de empregos indirectos, por exemplo de subcontratacións, tamén se xerarán máis postos de traballo", añade Lois.